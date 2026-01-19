Logo
Cvijanović: Sa velikom radošću i ponosom ispratili smo veličanstvenu Litiju ulicama Banjaluke

Izvor:

ATV

19.01.2026

14:26

Жељка Цвијановић на Богојављенској литији
Foto: ATV BL

Sa velikom radošću i ponosom ispratili smo veličanstvenu Litiju ulicama Banjaluke povodom Bogojavljenja, a potom i tradicionalno plivanje za Časni krst. Bog se javi! - navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović

Posebne čestitke uputila je Daliboru Kajišu koji je, kako kaže, u hladnom Vrbasu, srcem i snagom prvi doplivao do Časnog krsta, kao i svim hrabrim učesnicima koji su svojim podvigom uljepšali ovaj blagosloveni dan.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Fudbal

Preminuo bivši reprezentativac Mladen Bartolović

- Neka nam je na zdravlje i spasenje ovaj veliki hrišćanski praznik! - poručila je Cvijanović.

Željka Cvijanović

Bogojavljenje

