Cvijanović: Sa velikom radošću i ponosom ispratili smo veličanstvenu Litiju ulicama Banjaluke

Sa velikom radošću i ponosom ispratili smo veličanstvenu Litiju ulicama Banjaluke povodom Bogojavljenja, a potom i tradicionalno plivanje za Časni krst. Bog se javi! - navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović
Posebne čestitke uputila je Daliboru Kajišu koji je, kako kaže, u hladnom Vrbasu, srcem i snagom prvi doplivao do Časnog krsta, kao i svim hrabrim učesnicima koji su svojim podvigom uljepšali ovaj blagosloveni dan.
- Neka nam je na zdravlje i spasenje ovaj veliki hrišćanski praznik! - poručila je Cvijanović.
