Logo
Large banner

Maskirani razbojnici opljačkali vlasnika auto servisa: Tukli ga i stavljali mu kesu na glavu

Izvor:

Telegraf

01.03.2026

19:33

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Maskirani razbojnici oteli su u petak novac od vlasnika jednog auto servisa u Barajevu!

Kako Telegraf nezvanično saznaje, dvojica razbojnika naoružana pištoljem upala su u auto servis, a zatim vezala vlasniku (40) ruke i noge.

Абу Даби експлозија

Svijet

Iranski dronovi pali kod kruzera sa 3.500 turista

Vezanom muškarca su navodno sve vrijeme tukli i stavljali mu kesu na glavu dok im nije rekao gdje stoji novac. Razbojnici su potom jednom radniku (38) zadali udarce rukama u glavu nakom čega su se sa uzetim novcem udaljili u nepoznatom pravcu.

Podijeli:

Tagovi :

pljačka

Beograd

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Село Сврчуге

Region

Selo Svrčuge postalo pravi hit na na društvenim mrežama

44 min

0
Напад Израела на Техеран

Svijet

Imala 14 mjeseci: Objavljena fotografija ubijene Hamneijeve unučice

44 min

0
Сарајево

BiH

U FBiH slave jedan od najtužnijih datuma

47 min

0
Експлозије у Техерану

Svijet

Analitičari saglasni: Napad na Iran bio očekivan

48 min

0

Više iz rubrike

Трактором ударио полицајце па бјежао скроз до границе

Hronika

Traktorom udario policajce pa bježao skroz do granice

1 h

0
Саобраћајна несрећа у Сарајеву

Hronika

Sletio s puta i udario u zaštitnu ogradu: Saobraćaj usporen

1 h

0
Убијени Н.К.

Hronika

Ovo je mladi N.K. ubijen pred ženom i djecom

2 h

0
Познато ко је убијени мушкарац: Изрешетан пред женом и дјецом

Hronika

Poznato ko je ubijeni muškarac: Izrešetan pred ženom i djecom

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner