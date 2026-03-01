Maskirani razbojnici opljačkali vlasnika auto servisa: Tukli ga i stavljali mu kesu na glavu

Izvor:
Telegraf
01.03.2026
19:33
Komentari:0
Maskirani razbojnici oteli su u petak novac od vlasnika jednog auto servisa u Barajevu!
Kako Telegraf nezvanično saznaje, dvojica razbojnika naoružana pištoljem upala su u auto servis, a zatim vezala vlasniku (40) ruke i noge.
Svijet
Iranski dronovi pali kod kruzera sa 3.500 turista
Vezanom muškarca su navodno sve vrijeme tukli i stavljali mu kesu na glavu dok im nije rekao gdje stoji novac. Razbojnici su potom jednom radniku (38) zadali udarce rukama u glavu nakom čega su se sa uzetim novcem udaljili u nepoznatom pravcu.
Najnovije
Najčitanije
19
58
19
50
19
44
19
43
19
34
Trenutno na programu