Maskirani razbojnici opljačkali vlasnika auto servisa: Tukli ga i stavljali mu kesu na glavu

Maskirani razbojnici oteli su u petak novac od vlasnika jednog auto servisa u Barajevu!

Kako Telegraf nezvanično saznaje, dvojica razbojnika naoružana pištoljem upala su u auto servis, a zatim vezala vlasniku (40) ruke i noge.

Vezanom muškarca su navodno sve vrijeme tukli i stavljali mu kesu na glavu dok im nije rekao gdje stoji novac. Razbojnici su potom jednom radniku (38) zadali udarce rukama u glavu nakom čega su se sa uzetim novcem udaljili u nepoznatom pravcu.