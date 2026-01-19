Logo
Premijer i ministri položili zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja

Премијер и министри положили заклетву у Храму Христа Спаситеља
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministri u novoizabranoj Vladi Srpske položili su zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci.

Minić i ministri položili su sinoć svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je noćas novu Vladu u kojoj je pet novih imena u odnosu na prošli saziv.

Minić je sinoć izrazio zadovoljstvo izborom nove Vlade, istakavši da je očuvana stabilnost institucija.

Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.

