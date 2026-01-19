Premijer i ministri položili zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja

Izvor:
ATV
19.01.2026
15:14
Komentari:4
Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministri u novoizabranoj Vladi Srpske položili su zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci.
Minić i ministri položili su sinoć svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske izabrala je noćas novu Vladu u kojoj je pet novih imena u odnosu na prošli saziv.
Minić je sinoć izrazio zadovoljstvo izborom nove Vlade, istakavši da je očuvana stabilnost institucija.
Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
3 h8
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
16
45
16
35
16
29
16
20
16
15
Trenutno na programu