Premijer i ministri položili zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja

Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministri u novoizabranoj Vladi Srpske položili su zakletvu u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci.

Minić i ministri položili su sinoć svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske izabrala je noćas novu Vladu u kojoj je pet novih imena u odnosu na prošli saziv.

Minić je sinoć izrazio zadovoljstvo izborom nove Vlade, istakavši da je očuvana stabilnost institucija.

Ovo je 19. saziv Vlade Republike Srpske.