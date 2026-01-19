Logo
Dogovorili se Rusi i Mađari oko NIS-a

Izvor:

Telegraf

19.01.2026

15:05

Договорили се Руси и Мађари око НИС-а
Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je postignut dogovor između ruske i mađarske strane, koji bi trebalo da dovede do povoljnog ishoda u procesu transformacije Naftne industrije Srbije (NIS).

"MOL i Gaspromnjeft dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS koji će biti upućen američkoj administraciji na odlučivanje, Srbija uspela u pregovorima da poveća vlasništvo pet odsto", izjavila je ministarka.

Ova izjava dolazi nakon višemjesečnih intenzivnih razgovora i neizvjesnosti oko budućnosti NIS-a, koji su dodatno pojačani geopolitičkim pritiscima, sankcijama prema ruskim energetskim kompanijama i rastućim interesovanjem Evropske unije za vlasničku i upravljačku strukturu strateških energetskih sistema u regionu.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su MOL i Gaspromnjeft dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora.

danska zastava pixabay ilustracija

Zanimljivosti

Građani Danske se "svete" Trampu: Hoće da kupe Kaliforniju

"To je nešto što je bio zahtjev američke administracije i kao takav će biti upućen američkoj administraciji na odlučivanje. Ono što je bitno je da je Srbija uspjela da u tim pregovorima poboljša svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu kada smo ostali ispod 30 odsto vlasništva, a to je da naše vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije povećamo u budućnosti za 5 odsto i dođemo do broja akcija koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u skupštini akcionara", rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je navela da je Srbija u pregovorima uspela da poveća svoj vlasnički udio u NIS-u za pet odsto, čime je dodatno ojačala svoju poziciju u toj strateškoj kompaniji.

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković tuživao Radojičića, a sada skuplja savjetnike: Imaće ih čak 19

„Ono što je takođe važno jeste da je Srbija uspjela da poboljša svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu, kada smo ostali ispod 30 odsto vlasništva. Dogovoreno je da u budućnosti povećamo udio u Naftnoj industriji Srbije za pet odsto i dođemo do broja akcija koji će nam omogućiti veća prava odlučivanja u Skupštini akcionara, prije svega radi zaštite interesa naših građana“, rekla je ministarka.

Kada je riječ o partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Đedović Handanović je istakla da se očekuje i njihovo učešće u budućem kupoprodajnom ugovoru, čime bi se dodatno diverzifikovala vlasnička struktura NIS-a.

(Telegraf)

