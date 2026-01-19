Ugašen požar na krovu zgrade Specijalnog suda

Požar koji je izbio na krovu zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici je ugašen. Vatru je gasio veliki broj vatrogasnih ekipa, a zaposleni su bezbjedno evakuisani iz zgrade.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, požar je prijavljen u 08.21 časova, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica stigli su na lice mjesta u 08.25 časova. Utvrđeno je da se dim pojavio na posljednjoj etaži objekta, gdje je došlo do zadimljavanja više kancelarija, nakon čega je intervencija odmah započeta.

Odmah po izbijanju dima aktivirani su bezbjednosni protokoli, a zaposleni koji su se nalazili u zgradi su bezbjedno evakuisani.

Prema podacima medicinskih službi, nema povrijeđenih i niko nije zatražio pomoć ljekara zbog udisanja dima.

Na intervenciji su bili angažovani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Voždovac, Stari grad, Zvezdara i Novi Beograd, ukupno 35 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, saopšteno je iz MUP-a.

- Situacija je stavljena pod kontrolu, a vatrogasci nastavljaju rad na provetravanju prostorija i kontroli plafonskog i krovnog dijela objekta - ističe se u saopštenju.