Ugašen požar na krovu zgrade Specijalnog suda

Izvor:

RTS

19.01.2026

11:40

Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

Požar koji je izbio na krovu zgrade Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici je ugašen. Vatru je gasio veliki broj vatrogasnih ekipa, a zaposleni su bezbjedno evakuisani iz zgrade.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, požar je prijavljen u 08.21 časova, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica stigli su na lice mjesta u 08.25 časova. Utvrđeno je da se dim pojavio na posljednjoj etaži objekta, gdje je došlo do zadimljavanja više kancelarija, nakon čega je intervencija odmah započeta.

беба

Gradovi i opštine

Radosno: Veliki bejbi bum u gradu u Srpskoj

Odmah po izbijanju dima aktivirani su bezbjednosni protokoli, a zaposleni koji su se nalazili u zgradi su bezbjedno evakuisani.

Prema podacima medicinskih službi, nema povrijeđenih i niko nije zatražio pomoć ljekara zbog udisanja dima.

Na intervenciji su bili angažovani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Voždovac, Stari grad, Zvezdara i Novi Beograd, ukupno 35 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila, saopšteno je iz MUP-a.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: General Lugonja radni i životni vijek stavio u službu otadžbine i svog naroda

- Situacija je stavljena pod kontrolu, a vatrogasci nastavljaju rad na provetravanju prostorija i kontroli plafonskog i krovnog dijela objekta - ističe se u saopštenju.

