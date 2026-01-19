Logo
Ibrahimoviću 19 i po godina zatvora za brutalno ubistvo

Izvor:

Agencije

19.01.2026

11:22

Komentari:

0
Ибрахимовићу 19 и по година затвора за брутално убиство

Selmin Ibrahimović osuđen je na 19 i po godina zatvora zbog više krivičnih djela.

Vrhovni sud FBiH odlučujući u žalbenom postupku u krivičnom predmetu protiv optuženog Selmina Ibrahimovića, zbog krivičnog djela Ubistvo, u sticaju sa krivičnim djelom Neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja oružja i bitnih dijelova za oružje i Neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaja municije, donio je odluku kojom se žalba branitelja optuženog odbija kao neosnovana, pa se presuda Kantonalnog suda u Tuzli u dijelu u kojem je optuženom izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 19 godina i 6 mjeseci, potvrđuje.

Povodom žalbe, po službenoj dužnosti, preinačava se presuda Kantonalnog suda u Tuzli u odluci o uračunavanju pritvora, tako da se optuženom u izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru počev od 15.04.2024. godine, pa do upućivanja na izdržavanje kazne.

Мраз зима

Zanimljivosti

Vrijeme na Bogojavljenje pokazuje kakva će biti cijela godina

U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 15.4.2024. godine, oko 23 sata, u naselju Koksara kod Lukavca, došao do objekta u kojem je živio A.M., sa kojim je ranije imao verbalne prepirke, te iz ukradenog pištolja kojeg je neovlašteno posjedovao, najprije oštećenom pištoljem zadao nekoliko udaraca u predjelu glave, a potom iz neposredne blizine ispalio jedan metak u glavu oštećenog i usmrtio ga.

Оружје заплијењено у Бањалуци

Hronika

Nevjerovatna zapljena: Banjalučanin prijavljen za nasilje, pronađen cijeli arsenal

Sud je optuženom za navedena krivična djela izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 godina i 6 mjeseci.

