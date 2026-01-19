Nevjerovatna zapljena: Banjalučanin prijavljen za nasilje, pronađen cijeli arsenal

Banjalučanin Lj.G. uhapšen je 16. januara nakon prijave za porodično nasilje, a policija je kod njega prilikom pretresa pronašla cijeli arsenal oružja.

Naime, prilikom postupanja po prijavi nasilja u porodici, policija je kod Lj.G. pronašla i oduzela dva mitraljeza M53 kalibra 7,9 mm, tri rezervne cijevi za mitraljez, karabin M48 kalibra 7,9 mm, lovačku pušku kalibra 7,62h25 mm, pet redenika za mitraljez M53 bez municije, nosač optike za vojni snajper, 1.686 komada municije različitog kalibra, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelom.

Oružje zaplijenjeno u Banjaluci

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv uhapšenog slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima "Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".

