Gori i na moru: Iran pogodio američke i britanske tankere

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvršila raketne napade na tri američka i britanska tankera u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu.

U saopštenju se navodi da su brodovi prekršili propise i da su sada u plamenu, prenijela je agencija Fars.

Iran je ranije objavio da je Persijski zaliv zatvoren za američke brodove, kao i da je Ormuski moreuz zatvoren za pomorski saobraćaj.

Mediji su danas prenijeli da je plovidba moreuzom dozvoljena, ali je više stotina brodova, uključujući najmanje 150 tankera, usidreno sa obje strane moreuza dok traju sukobi.