Porodiljama stižu naknade od skoro hiljadu maraka

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je iznose socijalnih davanja i mjera podrške porodicama, djeci i osobama u stanju socijalne potrebe za 2026. godinu.

Među njima se posebno izdvaja podrška porodiljama koje, kroz kombinaciju kantonalnih i federalnih naknada, ostvaruju ukupna primanja u iznosu blizu hiljadu konvertibilnih maraka.

Za djecu oboljelu od celijakije, tuberkuloze, leukemije, karcinoma i dijabetesa, kao i za osobe s fizičkim ili psihičkim poteškoćama u razvoju, predviđena je mjesečna novčana pomoć u iznosu od 71 KM.

Pravo na ovu podršku utvrđuju nadležni centri za socijalni rad, dok se isplate realizuju putem trezora direktno na bankovne račune korisnika.

Nezaposlenim majkama dodatna pomoć

Kada je riječ o porodiljama, nezaposlene majke u 2026. godini ostvaruju dodatnu novčanu pomoć iz budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 431 KM mjesečno.

Ova sredstva predstavljaju razliku između federalne naknade za nezaposlene porodilje, koja iznosi 565 KM, i prosječne plate u FBiH iz 2021. godine od 996 KM.

Za zaposlene porodilje osigurana je dodatna podrška u visini razlike između naknade plate koju primaju tokom porodiljskog odsustva i prosječne plate u FBiH iz 2021. godine, ukoliko je njihova postojeća naknada niža od tog iznosa.

Subvencije za prevoz

Pored toga, obuhvaćeno je i subvencionisanje troškova prevoza za učenike i studente iz socijalno ugroženih porodica, uključujući djecu korisnika stalne novčane pomoći, djecu bez roditeljskog staranja smještenu u hraniteljske porodice, kao i djecu i osobe s poteškoćama u razvoju i teškim oboljenjima.

Za učenike osnovnih škola iz porodica u stanju socijalne potrebe osigurana je i prehrana u iznosu od dvije KM po danu redovnog pohađanja nastave za jedan obrok, s tim da se ovo pravo ne ostvaruje tokom školskih raspusta.

Sva sredstva za realizaciju navedenih prava planirana su u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, na pozicijama namijenjenim zaštiti porodice s djecom i socijalnoj zaštiti, a za sprovođenje mjera zadužena su nadležna ministarstva i centri za socijalni rad.