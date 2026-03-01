Porodiljama stižu naknade od skoro hiljadu maraka

Izvor:
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je iznose socijalnih davanja i mjera podrške porodicama, djeci i osobama u stanju socijalne potrebe za 2026. godinu.
Među njima se posebno izdvaja podrška porodiljama koje, kroz kombinaciju kantonalnih i federalnih naknada, ostvaruju ukupna primanja u iznosu blizu hiljadu konvertibilnih maraka.
Za djecu oboljelu od celijakije, tuberkuloze, leukemije, karcinoma i dijabetesa, kao i za osobe s fizičkim ili psihičkim poteškoćama u razvoju, predviđena je mjesečna novčana pomoć u iznosu od 71 KM.
Pravo na ovu podršku utvrđuju nadležni centri za socijalni rad, dok se isplate realizuju putem trezora direktno na bankovne račune korisnika.
Kada je riječ o porodiljama, nezaposlene majke u 2026. godini ostvaruju dodatnu novčanu pomoć iz budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 431 KM mjesečno.
Ova sredstva predstavljaju razliku između federalne naknade za nezaposlene porodilje, koja iznosi 565 KM, i prosječne plate u FBiH iz 2021. godine od 996 KM.
Za zaposlene porodilje osigurana je dodatna podrška u visini razlike između naknade plate koju primaju tokom porodiljskog odsustva i prosječne plate u FBiH iz 2021. godine, ukoliko je njihova postojeća naknada niža od tog iznosa.
Pored toga, obuhvaćeno je i subvencionisanje troškova prevoza za učenike i studente iz socijalno ugroženih porodica, uključujući djecu korisnika stalne novčane pomoći, djecu bez roditeljskog staranja smještenu u hraniteljske porodice, kao i djecu i osobe s poteškoćama u razvoju i teškim oboljenjima.
Za učenike osnovnih škola iz porodica u stanju socijalne potrebe osigurana je i prehrana u iznosu od dvije KM po danu redovnog pohađanja nastave za jedan obrok, s tim da se ovo pravo ne ostvaruje tokom školskih raspusta.
Sva sredstva za realizaciju navedenih prava planirana su u budžetu Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, na pozicijama namijenjenim zaštiti porodice s djecom i socijalnoj zaštiti, a za sprovođenje mjera zadužena su nadležna ministarstva i centri za socijalni rad.
