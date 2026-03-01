Iran želi pregovore, Tramp pristao

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio ja da iransko rukovodstvo želi da pregovara sa Vašingtonom nakon američke operacije.

"Oni žele da razgovaraju, a ja sam pristao, tako da ću razgovarati sa njima. Trebalo je da to urade ranije. Trebalo je da ranije urade ono što je bilo praktično. Predugo su čekali", rekao je Tramp listu "Atlantik".

Svijet Tramp: 48 lidera eliminisano ''jednim udarcem''

Američki predsjednik je odbio da otkrije kada će se biti održani novi razgovori sa Iranom.