Iran želi pregovore, Tramp pristao

Izvor:

SRNA

01.03.2026

18:20

Амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio ja da iransko rukovodstvo želi da pregovara sa Vašingtonom nakon američke operacije.

"Oni žele da razgovaraju, a ja sam pristao, tako da ću razgovarati sa njima. Trebalo je da to urade ranije. Trebalo je da ranije urade ono što je bilo praktično. Predugo su čekali", rekao je Tramp listu "Atlantik".

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: 48 lidera eliminisano ''jednim udarcem''

Američki predsjednik je odbio da otkrije kada će se biti održani novi razgovori sa Iranom.

Izrael Iran

Donald Tramp

Pročitajte više

Домен Превц

Ostali sportovi

Šta radi ovaj čovjek: Pogledajte novo čudo Domena Prevca

1 h

0
Правила за Пачисту недјељу Васкршњег поста: Који дани се посте на уљу, а који на води?

Društvo

Pravila za Pačistu nedjelju Vaskršnjeg posta: Koji dani se poste na ulju, a koji na vodi?

2 h

0
Убијени Н.К.

Hronika

Ovo je mladi N.K. ubijen pred ženom i djecom

2 h

0
Напад-аеродром-Дубаи

Svijet

Više od 1.800 letova otkazano: Desetine hiljada putnika ostale zaglavljene

2 h

0

Više iz rubrike

Погођен амерички танкер

Svijet

Gori i na moru: Iran pogodio američke i britanske tankere

1 h

1
Напад-аеродром-Дубаи

Svijet

Više od 1.800 letova otkazano: Desetine hiljada putnika ostale zaglavljene

2 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: 48 lidera eliminisano ''jednim udarcem''

2 h

0
Харун Беридан

Svijet

Balkanac se javio iz Dubaija: Sve je OK

2 h

0

