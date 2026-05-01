Policija uputila Apel: Nestao mladić iz BiH

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona uputili su apel građanima da, ako imaju bilo kakve informacije o njemu, odmah pozovu 122, te uputili sljedeće saopštenje:

"Dana 30. aprila policijskoj stanici Bihać je prijavljen nestanak lica Kurtagić Ajdino koji se u noći 28/29.04.2026. godine oko 01,30 sati udaljio od kuće locirane u naselju Ozimice 1. Navedeno lice je visine oko 180 centimetara, smeđa kosa i smeđe oči. Na sebi je imao donji dio trenerke sive boje, dukserica tamno sive boje i zelene patike.

Nakon zaprimljene informacije na terenu su upoznate sve policijske patrole, koje su se intenzivno uključile u potragu za nestalim licem Kurtagić Ajdino. Policijski službenici će i dalje nastaviti potragu za nestalim licem, kao i na prikupljanju korisnih informacija o kretanju istog.

Ovim putem apelujemo na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o Ajdinovom kretanju da odmah pozovu policiju na broj telefona 122".