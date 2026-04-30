Za 21 projekat u Srpcu 14 miliona maraka

ATV
30.04.2026 18:51

Сједница Скупштине општине Србац
Foto: Srna

Skupština opštine Srbac usvojila je danas Plan kapitalnih investicija za ovu godinu, kojim je predviđena realizacija 21 projekta u ukupnoj vrijednosti oko 14 miliona KM.

Zamjenik načelnika opštine Vladimir Gužvić rekao je da je u okviru plana predviđen nastavak programa stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova, za šta će u prvoj fazi do kraja godine biti izdvojeno 900.000 KM.

On je naveo da je nakon izrade glavnog projekta u toku priprema tenderske dokumentacije, te da vlada veliko interesovanje mladih za ovaj program.

Gužvić je podsjetio da je prošle godine stambeno pitanje riješilo 20 mladih bračnih parova u okviru pilot-projekta vrijednog 1,69 miliona KM, prenosi "Srna".

Planom kapitalnih investicija više od sedam miliona KM biće uloženo u putnu infrastrukturu, uključujući završetak rekonstrukcije magistralnog puta Srbac–Derventa, izgradnju kružne raskrsnice i sanaciju lokalnih puteva.

Predviđena je i izgradnja vrtića u Kukuljama, sanacija mokrih čvorova u osnovnoj školi u Srpcu, rekonstrukcija Doma kulture "Uglješa Kojadinović", nastavak izgradnje objekta policijske stanice i sportskog centra Fudbalskog kluba "Sloga", kao i izgradnja terena sa vještačkom travom.

Među planiranim projektima su i izgradnja ambulante porodične medicine u Glamočanima, rekonstrukcija vodovodne mreže Srbac-Nožičko, unapređenje javne rasvjete, sanacija društvenih domova i izgradnja postrojenja za sortiranje komunalnog otpada.

