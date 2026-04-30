Poznato da li su bile zaražene svinje bačene u Drinu

Uginule svinje bačene uz korito Drine u Bijeljini nisu bile pozitivne na afričku kugu svinja ni druge infektivne bolesti, izjavio je Srni direktor Veterinarskog instituta "Dr Vaso Butozan" Dragan Knežević.

"To je izuzetno važno baš u tom dijelu Semberije između Bijeljine i Zvornika, jer su posljednji slučajevi afričke kuge svinja u prošloj godini bili u Zvorniku", rekao je Knežević.

On smatra nedopustivim ponašanje pojedinca ili grupe odgovornih za ovaj slučaj, podsjećajući da je afrička kuga svinja uzrokovala direktnu štetu u Republici Srpskoj od 40 miliona KM.

"Dobro je da su nalazi negativni, jer da su bili pozitivni to bi bilo ozbiljno žarište", istakao je Knežević.

Prema njegovim riječima, leševi 10 svinja bili su stari između 15 i 20 dana, što je idealna prilika da glodari raznesu njihove dijelove, a riječ je i o vodnoj površini koja je pogodno mjesto za dalje prenošenje virusa na veće udaljenosti.

"Prema obdukcionim nalazima, zaključak je da se ne ukazuje ni na kakvu infektivnu bolest", rekao je Knežević i dodao da uzrok uginuća može biti gušenje u transportu, neka od uzgojnih bolesti, uzrok vezan za ishranu.

"Uzorci su jako teški zato što su već u fazi raspada, ali ono što je naš stručnjak ustanovio je da nema patoanatomskih promjena koje ukazuju na neku zaraznu bolest", zaključio je Knežević.

On je naveo da u Republici Srpskoj nije bilo novih slučajeva afričke kuge svinja od sredine prošle godine.

Na obali Drine u Bijeljini, u mjestu Johovac, po prijavi građana je 28. aprila pronađeno 10 uginulih svinja teških oko 80 kilograma, u poodmakloj fazi raspadanja, što ukazuje na to da su uginule i protivzakonito odložene prije petnaestak dana.