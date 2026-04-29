Ustavni sud Srpske: Neustavna odluka o komunalnoj naknadi u Modriči

Ustavni sud Republike Srpske proglasio je neustavnim i nezakonitim član odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi opštine Modriča, koji se odnosi na promet nafte i naftnih derivata, te zaključio da je donosilac osporenog akta ovakvim propisivanjem prekoračio granice i sadržinu svojih ovlašćenja.

Ustavni sud je utvrdio da je Skupština opštine Modriča, kao donosilac normativnog akta, kao osnov za utvrđivanje visine komunalne naknade uvela i djelatnost koja se obavlja u poslovnom objektu kao element na osnovu kojeg se određuje njena visina, a da taj element nije predviđen Zakonom o komunalnim djelatnostima, saopšteno je iz Ustavnog suda Srpske.

Na sjednici Ustavnog suda odlučeno je da Statut Centra za socijalni rad Ugljevik nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o radu, a neustavnom normom je propisano da ako direktor, odnosno vršilac dužnosti direktora, nije ponovo imenovan, ima pravo da bude raspoređen na druge poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i drugim uslovima predviđenim zakonom.

Prema ocjeni Ustavnog suda, osporeno propisivanje suprotno je relevantnim odredbama Zakona o radu kojima je određeno da lice koje je obavljalo funkciju direktora može, u propisanom roku, da se vrati na svoj raniji ili drugi odgovarajući posao.

Ustavni sud smatra da je osporena norma suprotna ustavnom načelu ravnopravnosti jer se licima iz ove odredbe daje prednost u oblasti zapošljavanja, odnosno učestvovanja u obavljanju javnih poslova i primanja u javnu službu, čime se ta lica stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na sva druga lica koja na tržištu rada traže zaposlenje.

Na ovaj način se kasiranom normom omogućava zasnivanje radnog odnosa bez sprovođenja postupka javne konkurencije, čime se suprotno navedenim ustavnim i zakonskim odredbama sva druga lica koja traže zaposlenje stavljaju u nepovoljniji položaj, dodaje se u saopštenju.

Ustavni sud je utvrdio da odluka o usvajanju prijedloga izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana "Brod na Drini" Foča nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju.

Osnov normativne neusaglašenosti sa višim opštim pravnim aktima ogleda se u tome što je postupak donošenja osporenog akta sproveden suprotno obavezujućim relevantnim normama tog zakona, čime je akt u nesaglasju sa ustavnim načelom zakonitosti akata.

Ustavni sud utvrdio je i da odredbe odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih puteva opštine Šamac nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o javnim putevima.

Kasiranim normama osporenog akta normirana su pitanja prevoza dislokalizovanog i deponovanog materijala iz riječnog korita i van riječnog korita na lokalnim i nekategorisanim putevima na području opštine Šamac, naveli su iz Ustavnog suda.

Budući da Zakon o javnim putevima ne sadrži ovlašćenje za jedinice lokalne samouprave da uređuju pitanja iz ove oblasti, Ustavni sud je ocijenio da je Skupština opštine Šamac prekoračila svoja zakonska ovlašćenja, čime je ujedno postupila suprotno ustavnim jemstvima Ustava Republike Srpske.

Ustavni sud je odbacio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti osporenih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i pojedinih podzakonskih akata.

Ustavni sud je ujedno odbacio prijedlog za rješavanje negativnog sukoba nadležnosti između Odbora državne uprave za žalbe i Vlade Republike Srpske.