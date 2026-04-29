Zaharova o rješenju za Ukrajinu: EU nije dio pregovora

ATV
29.04.2026 16:20

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Rusija ne razmatra izjave evropskih političara o rješenju u Ukrajini jer EU nije dio tog procesa, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Ni Njemačka ni EU u cijelosti nisu učesnici u pregovaračkom procesu o rješenju sukoba u Ukrajini. Bilo kakve izjave njihovog rukovodstva u tom pogledu za nas nemaju značaj", napomenula je Zaharova na brifingu, komentarišući izjavu njemačkog kancelara Fridriha Merca o mogućnosti ustupaka Kijeva.

Delegacije Rusije, Ukrajine i SAD održale su od početka godine tri kruga pregovora, od kojih je posljednji održan u Ženevi 17. i 18. februara, prenosi Srna.

Međutim, u aprilu je iz Kremlja saopšteno da je došlo do pauze u trilateralnom mirovnom procesu zbog situacije na Bliskom istoku.

Marija Zaharova

Evropska unija

Rusija

Ukrajina

Pročitajte više

Svijet

Rusija neće izaći iz OPEK-a

5 h

0
Svijet

Putin: Kijev svakog dana gubi dio teritorije pa se fokusirao na terorizam

8 h

0
Svijet

Rusko Ministarstvo odbrane otkrilo detalje ovogodišnje Parade pobjede

10 h

0
Svijet

Zaharova: Kijev nije u poziciji da diktira uslove

10 h

0

Više iz rubrike

Svijet

Iranci planiraju "praktičnu vojnu akciju bez presedana"?

2 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Uhapšena osoba koja je progutala više od kilograma droge

3 h

0
Svijet

Nožem jurio pripadnike jevrejske zajednice: Dvije osobe izbodene

3 h

0
Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

FBI nije utvrio ko je pucao na agenta Tajne službe

4 h

0

17

51

Potvrđena kazna za atentatora na Fica: Cintula dobio 21 godinu zatvora

17

45

Hiljade kupaca na udaru opasne prevare na tržištu polovnih automobila, žrtve ostaju bez svega

17

36

Pentagon objavio koliko je do sada koštao rat u Iranu

17

30

Vlada FBiH ograničila cijenu hljeba

17

25

"Kuva" u SDS-u, Petrović tvrdi: Juče su htjeli da me isključe iz stranke!

