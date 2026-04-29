Zaharova o rješenju za Ukrajinu: EU nije dio pregovora

Rusija ne razmatra izjave evropskih političara o rješenju u Ukrajini jer EU nije dio tog procesa, saopštila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Ni Njemačka ni EU u cijelosti nisu učesnici u pregovaračkom procesu o rješenju sukoba u Ukrajini. Bilo kakve izjave njihovog rukovodstva u tom pogledu za nas nemaju značaj", napomenula je Zaharova na brifingu, komentarišući izjavu njemačkog kancelara Fridriha Merca o mogućnosti ustupaka Kijeva.
Delegacije Rusije, Ukrajine i SAD održale su od početka godine tri kruga pregovora, od kojih je posljednji održan u Ženevi 17. i 18. februara, prenosi Srna.
Međutim, u aprilu je iz Kremlja saopšteno da je došlo do pauze u trilateralnom mirovnom procesu zbog situacije na Bliskom istoku.
