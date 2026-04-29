Iranci planiraju "praktičnu vojnu akciju bez presedana"?

Iranske oružane snage planiraju "praktičnu vojnu akciju bez presedana" kao odgovor na aktuelnu pomorsku blokadu koju su uvele SAD, ako se ona nastavi, rekao je neimenovani visokorangirani bezbjednosni izvor.

Isti izvor navodi da su iranske snage do sada bile uzdržane jer su željele da daju šansu diplomatiji i mirovnim pregovorima, ali da "njihovo strpljenje ima granice", prenosi Pres TV.

Izvor je uporedio blokadu sa "pomorskim razbojništvom", dodajući da će ona više naštetiti SAD nego Iranu, jer je Teheran "daleko otporniji na ekonomski pritisak".

U međuvremenu, raniji medijski izvještaji ukazuju da američki predsjednik Donald Tramp, takođe, između ostalog, razmatra ponovno pokretanje vazdušnih napada na Iran.