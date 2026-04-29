Milan Knežević pozvan na saslušanje, neće se odazvati

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Crne Gore, poslanik Milan Knežević obavijestio je danas javnost da ovih dana intenzivno sud za prekršaje u Podgorici saslušava građane Botuna i građane Zete zato što su krajem decembra prošle godine pružali pasivni otpor jednom zlokobnom i visoko koruptivnom naumu.

Riječ je o tome da Glavni grad i dijelovi države protivno volji građana Zete koji su organizovali referendum, da protivno volji lokalne samouprave ali i protivno i Ustavu i Zakonu isplaniraju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa spalionicom tik uz bazen crvenog mulja u zetskom naselju Botun.

„Svakom je poznato koliko i kako je trajala borba građana Botuna i građana Zete već dvije i po decenije koji su se borili za zdravu životnu sredinu i koji su jasno ukazivali da po osnovu izvještaja eko toksikološkog centra još iz 2004. godine život na tom prostoru ili dijelu prostora nema nikakvu perspektivu”, naveo je Knežević.

Država odlučila da upotrijebi silu

Međutim, istakao je, država je odlučila da upotrijebi silu i to je jedan od razloga zašto je DNP napustila vlast.

“Ono što želim da podijelim sa crnogorskom javnošću kako bih eliminisao sve spekulacije i konstrukcije da je DNP na čelu sa mnom kao njenim predsjednikom i predsjednikom opštine Mihailom Asanovićem nešto kalkulisala i izbjegla odgovornost dok se saslušavaju građani Zete i Botuna i kažnjavaju po kratkom postupku u sudu za prekršaje jeste da obavijestim medije i građane Zete i Crne Gore da sam 20. aprila, dakle prije devet dana, dobio poziv od suda za prekršaje po prijavi CB Podgorica zbog dešavanja u Botunu”, naveo je Knežević u video izjavi objavljenoj na Instagramu.

On je dodao da je prijavu podnio Milan Radusinović i naveo da je to čovjek koji je 30. januara 2020. godine hapsio njegovu majku i sve građane koji su bili u litijama i koji su protestovali protiv sramnog zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Sudije traže izvinjenje Radusinoviću

Prema informacijama sa kojima raspolažu, Knežević kaže da pojedine sudije od ljudi koji se pojavljuju na saslušanju traže izvinjenje Radusinoviću što su toga dana branili vodu, vazduh i zemlju u Botunu i Zeti.

“To je sraman pokušaj vršenja pritiska i represije gdje je naum i namjera da se od žrtve napravi zločinac a od zločinca žrtva. E sad – ja im poručujem, posebno ovom sudiji koji treba da me sasluša 1. juna u 16 časova u sobi broj 8 da nemam namjeru da se pojavim na saslušanju i da će morati da me privedu i da primjene zakon na meni. Jer neću dozvoliti da naša borba i referendumska volja građana Zete bude završena u sudu za prekršaje na način da mi budemo kažnjeni jer je Saša Mujović poslao 700 policajaca na goloruki narod Botuna i Zete. Tačka”, naveo je Knežević i dodao:

“Kolektor se u ovom trenutku gradi, ali gradi se protiv naše volje – i za većinu građana Zete i Botuna oni koji su poslali policiju na goloruki zetski narod su naši krvnici i tako će ostati. A daće Bog i institucionalna i politička volja građana na izborima da li 2027. a nadam se da će biti i 2026. da će se taj sramni i pogubni projekat za Zetu okončati i završiti na način što će biti blokirani radovi jer se izvode protivno Ustavu i protivno Zakonu”.

Osmoro ljudi iz Botuna umrlo od najtežih onkoloških bolesti

Istakao je da je od početka ove borbe, osmoro ljudi iz Botuna umrlo od najtežih onkoloških bolesti.

“U ovih pet mjeseci naše borbe nije došlo do realizacije nijednog od obećanja premijera (Milojka) Spajića niti bilo kog drugog iz Vlade – od sanacije bazena crvenog mulja do saniranja svih ekoloških problema koje građani Gornje Zete imaju više od pet decenija. Dakle – lažovi ostaju lažovi i ja nemam problem da im to saopštim kao što nemam problem da im pošaljem poruku da što se tiče opštine Zeta, što se građana Zete i građana Botuna tiče – sve što rade u ovom trenutku u Botunu je protiv naše volje i mi ćemo koristiti sve institucije da zaustavimo ovaj sramni projekat”, istakao je Knežević.

Knežević poručuje da ovo može da izjavi i u ime predsjednika opštine Zeta Mihaila Asanovića koji je takođe dobio poziv da se pojavi u sudu za prekršaje 5. juna.

“Ni on se neće pojaviti i njega će morati da privedu. Spremni smo da idemo u zatvor za ono u šta vjerujemo i za šta smo uvjereni da smo u pravu i da smo spremni da robijamo. A Centru bezbjednosti bi bolje bilo i Upravi policije i samoj Vladi da odgovori na ove prozivke Miloša Medenice svakodnevne u kojima razara bezbjednosni sistem i iznosi najbrutalnije optužbe na račun bezbjednosnog sektora na račun premijera Spajića i njegovih bivših ministara i u kojima potvrđuje ono što sve vrijeme govorim – da je ovo, čast izuzecima, jedna korumpirana porno Vlada koja nema obzira prema građanima i koja misli da su građani Crne Gore njihov eksperiment”, naveo je Knežević.

Ponovio je da se neće pojaviti na saslušanju u Sudu za prekršaje i poručio da će morati da ga privedu i nad njim sprovedu zakon, kao i da se tom prilikom neće pozivati na poslanički imunitet.

“Raditi kolektor u Zeti je protivno našoj volji i protivno većini građana Zete. I treba svi da znaju koji su poslali 700 policajaca na goloruke građane Botuna i Zete su naši krvnici i odgovaraće pred institucijama kad-tad. A ja ću svakom od građana Zete kome je propisana novčana kazna istu tu kaznu platiti jer nikad nisam ostavio nikog niti sam zaboravio bilo koga ko je bio sa mnom u prvim borbenim redovima. Ni korak nazad”, poručio je Knežević.