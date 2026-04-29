Logo
Large banner

Sveti Stefan i Vila Miločer otvaraju vrata u ovoj sezoni

Autor:

ATV
29.04.2026 14:24

Komentari:

0
Свети Стефан и Вила Милочер отварају врата у овој сезони
Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Sveti Stefan i zvanično ponovo otvara vrata za predstojeću ljetnju sezonu, saopšteno je iz kompanije Aman koja upravlja ovim turističkim kompleksom.

Vila Miločer biće otvorena tokom cijele godine, dočekujući goste od 22. maja, dok će Aman Sveti Stefan otvoriti svoja vrata za ljetnju sezonu od 1. jula.

електрични бицикл

Ekonomija

Obje ponude sada su dostupne za rezervacije.

Aman Sveti Stefan vraća se u jedno od istorijski najbogatijih primorskih okruženja u Crnoj Gori.

Nekada utvrđeno selo iz 15. vijeka, privatno ostrvce Sveti Stefan povezano je s kopnom uskim prevlakom, gdje pažljivo obnovljene kamene kućice danas čine srce rizorta, naveli su iz Amana.

Kako su kazali, sa pogledom na zaliv i ružičaste pješčane obale, Vila Miločer upotpunjuje ostrvo intimnom kolekcijom apartmana smještenih u nekadašnjoj kraljevskoj rezidenciji.

илу-ротација-19092025

Svijet

Zajedno, čine Aman Sveti Stefan - destinaciju oblikovanu istorijom, privatnošću i trajnom ljepotom crnogorske obale Jadrana, poručuju iz Amana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Sveti Stefan Crna Gora

vila Miločer

Turizam

Komentari (0)
Large banner

