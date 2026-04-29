Odbornik DEMOS-a prešao u Ujedinjenu Srpsku

Autor:ATV
Komentari:0
Ujedinjena Srpska saopštila je da im se u Osmacima pridružio odbornik u Skupštini opštine Luka Tadić /DEMOS/.
Tim povodom predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić danas je održao sastanak sa rukovodstvom Opštinskog odbora na čijem je čelu predsjednik Goluban Miličić.
Iz Ujedinjene Srpske su naveli da Tadićev dolazak predstavlja važno pojačanje Opštinskog odbora i da stranci daje još veću snagu da se zalaže za interese građana ove lokalne zajednice.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
17
51
17
45
17
36
17
30
17
25
Trenutno na programu