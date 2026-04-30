Sredstvima kabineta predsjednika Srpske kupljen prostor za proširenje vrtića

ATV
30.04.2026 16:33

Средствима кабинета предсједника Српске купљен простор за проширење вртића
Opština Petrovo kupila je danas prostor za potrebe proširenja vrtića za što je 100.000 KM obezbijedio Kabinet predsjednika Republike Srpske.

Načelnik opštine Ozren Petković podsjetio je da je novac doznačen u junu prošle godine, ali da kupovinu nisu mogli ranije realizovati zbog procedura koje je sprovodio prodavac prostora.

"Veliku zahvalnost dugujemo predsjedniku Miloradu Dodiku i Kabinetu predsjednika Republike", rekao je Petković novinarima.

On je naveo da sada kreću aktivnosti na adaptaciji i opremanju prostora kako bi svi mališani predškolskog uzrasta bili smješteni u vrtić, s obzirom da postojeći objekat ima kapacitet samo za 45 mališana.

Kupljeni objekat bio je prostor lokalnog preduzeća u likvidaciji, u Ulici ozrenskih odreda, a nalazi se neposrednoj blizini postojećeg vrtića i ima površinu od 100 metara kvadratnih, prenosi "Srna".

Vrtić u Petrovu dio je organizacione jedinice dobojske Javne predškolske ustanove "Majke Jugović" koji je u ovoj opštini otvoren 29. oktobra 2021. godine.

Kabinet predsjednika Republike Srpske tada je obezbijedio inicijalnih 150.000 KM za renoviranje i adaptaciju vrtićkog prostora, Ministarstvo prosvjete i kulture 30.000 KM, a UNDP oko 40.000 KM.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

