Jajce: Lažne dojave o bombama u deset škola

Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u deset osnovnih škola na području opštine Jajce bile su lažne, saopšteno je iz Ministarsta unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.
Policija je informisana o dojavama od direktora jedne škole, koji je putem elektronske pošte dobio poruku o postavljenim bombama.
Učenici i zaposleni su evakuisani iz školskih objekata, nakon čega su sprovedeni kontradiverzioni pregledi.
U toku su dodatne operativne provjere na području kantona, dok se u saradnji sa nadležnim institucijama preduzimaju mjere s ciljem identifikacije počinilaca.
