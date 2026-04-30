Jajce: Lažne dojave o bombama u deset škola

Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u deset osnovnih škola na području opštine Jajce bile su lažne, saopšteno je iz Ministarsta unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

Policija je informisana o dojavama od direktora jedne škole, koji je putem elektronske pošte dobio poruku o postavljenim bombama.

Kultura Pri kraju snimanje dokumentarca o generalu Mladiću

Učenici i zaposleni su evakuisani iz školskih objekata, nakon čega su sprovedeni kontradiverzioni pregledi.

U toku su dodatne operativne provjere na području kantona, dok se u saradnji sa nadležnim institucijama preduzimaju mjere s ciljem identifikacije počinilaca.