Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država proglasio neustavnim crtanje izbornih mapa po rasnom sastavu stanovništva, što bi moglo ojačati Republikansku stranku pred novembarske izbore.

Odlukom koju je donijela većina od šest sudija koje su imenovali predsjednici iz Republikanska stranka mnoge savezne države će izvjesno mijenjati svoje izborne mape u korist Republikanske stranke.

Slučaj je došao pred Vrhovni sud zbog jednog izbornog distrikta u saveznoj državi Luizijana, koji je nacrtan na način da dio savezne države gdje većinom žive Afroamerikanci dobije svog predstavnika u Kongresu.

Inače, zakon po kojem je ovakvo crtanje granica bilo omogućeno donesen je tokom 1960-ih godina, odnosno u eri proširenja ljudskih prava i završavanja prakse segregacije između bijelih i tamnoputih Amerikanaca.

Nakon što je Vrhovni sud objavio odluku, savezne države Luizijana, Misisipi, Alabama i Tenesi odmah su krenule u preuređivanje izborne mape, što bi republikancima moglo donijeti nekoliko novih mjesta u Predstavničkom domu.

Pored toga, guverner Florida Ron DeSantis takođe je najavio crtanje novih mapa za kongresne distrikte u ovoj saveznoj državi.

Zasad, jedina reakcija iz savezne države koja nije pod kontrolom republikanaca došla je iz Ilinoisa, čiji predstavnici su odmah inicirali donošenje amandmana na ustav kojim bi se zaštitili izborni distrikti koji su nacrtani na osnovu zakona iz 1960-ih, piše Kliks.