Lavrov: Evropa oživljava nacizam i okreće narode protiv Rusije

ATV
30.04.2026 10:47

Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Evropske zemlje pokušavaju da ožive nacizam, podižući svoj narod protiv Rusije.

U tom smislu, sjećanje na Veliki otadžbinski rat ima praktičan značaj, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov tokom razgovora sa kazahstanskim kolegom Jermekom Košerbajevom.

Šef ruske diplomatije je naglasio da Moskva i Astana uvijek zajedno slave godišnjicu Velike pobjede.

Radnici krenuli da poprave kvar, pa pronašli tijelo muškarca u trafostanici

"Nema sumnje da, u sadašnjim okolnostima, ovo sjećanje ima ne samo istorijski već i praktičan značaj, s obzirom na uporne pokušaje niza evropskih država da ožive nacizam u novim oblicima, uključujući i podizanje naroda Evrope protiv naše države", istakao je Lavrov.

Prethodno je Lavrov na sastanku Savjeta Parlamentarne skupštine Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbjednosti (ODKB) rekao da evropski lideri, zajedno sa Vladimirom Zelenskim, namjeravaju da ujedine evropske vojske pod zastavom nacizma, prenosi Sputnjik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

