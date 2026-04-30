Ovo je ubica male Anje (11): Završio pedagogiju i radio sa djecom

30.04.2026 10:16

Александар Малиновски убица дјевојчице Ање
Aleksandar Malinovski (31), koji se sumnjiči da je ubio djevojčicu Anju (11) u oblasti Krasnodarske i tijelo potom bacio u polje, studirao je pedagogiju i godinu je radio sa mladima.

Aleksandar je, prema navodima prijatelja, ranije patrolirao ulicama kao dio dobrovoljne patrole i radio na patriotskom obrazovanju tinejdžera.

Vijest o njegovom hapšenju šokirala je njegove bivše kolege.

"Ne mogu da shvatim sve ove informacije. Radio je sa djecom, a onda je uradio ovo", rekla je Marija, koja je ranije radila sa njim.

Prije oko pet godina, Malinovski je vodio temerjukski ogranak Kozačkog omladinskog saveza, sve dok nije prešao na bolje plaćeno radno mjesto u drugoj oblasti.

Savez je pojasnio da je on bio na čelu okružnog ogranka od novembra 2019. do maja 2021. Nakon odlaska, nije učestvovao u aktivnostima Kozaka i od tada nema nikakvu vezu sa njima. Organizacija se ogradila od njega.

Poznato je da je Malinovski zasnovao porodicu prije četiri godine i objavljivao je brojne fotografije sa suprugom na društvenim mrežama. Sudeći po tim fotografijama, često su putovali. Među njegovim praćenjima isticale su se javne stranice posvećene mangi i animeu. Pravio je i autoportrete u tom stilu.

Malu Anju koju je ubio navodno od ranije nije poznavao. Prema izvorima iz istrage, Aleksandar je živio u susjednom selu, udaljenom nekoliko kilometara od Anjinog.

Djevojčicu je upoznao 24. aprila na ulici u njenom selu Strelka, a onda ju je, kako se sumnja, ubacio u automobil i odvezao u susjedno selo Beli. Tokom vožnje ju je zadavio, a potom sakrio tijelo pored vodenog područja. Motivi napada nisu saopšteni, ali je Aleksandar, prema navodima, tokom ispitivanja priznao krivicu.

Podsjetimo, djevojčica je u petak došla iz škole i oko 16 časova je pitala roditelje da izađe napolje sa drugarima. Kako je završila sve obaveze oko škole, roditelji su je pustili. Međutim, djevojčica se nije vratila u dogovoreno vrijeme, pa su roditelji izašli da je traže. Kada je pao mrak, uznemireni su pozvali policiju.

Oko 700 policajaca, spasilaca i volontera učestvovalo je u višednevnoj potrazi koja se proširila na gotovo 2.000 kvadratnih kilometara. Nažalost, juče je beživotno tijelo djevojčice pronađeno kod lokalnog jezera u blizini sela Beli.

Aleksandar se tereti za ubistvo maloljetnog lica koje se nalazilo u bespomoćnom stanju i otmicu i prijeti mu doživotna robija.

(Telegraf.rs)

