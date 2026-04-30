Srbi pošumljavali šumu u Austriji pa je zapalili

Odbačena cigareta smatra se uzrokom šumskog požara u dolini Lesah u Koruškoj, koji je izbio prije sedam dana i proširio se na površinu od 110 hektara, a kao osumnjičeni se vode trojica radnika, svi državljani Srbije.

Kako je policija saopštila, mjesto nastanka požara identifikovano je kao područje na planini Ksaveriberg u šumi Promegen. Šumarski radnici su tamo prošlog četvrtka obavljali radove na pošumljavanju i sada se smatraju osumnjičenima.

Izjave svjedoka i snimci iz vazduha doveli su istražitelje do mjesta nastanka požara.

„Utvrđeno je da je uzrok požara sa velikom vjerovatnoćom zapravo nepravilno gašenje cigareta šumskih radnika tokom izvođenja radova na pošumljavanju“, navodi se u policijskom izvještaju.

Osumnjičeni su trojica srpskih državljana koji su optuženi za izazivanje požara iz nehata. Obim štete još nije utvrđen. Državna uprava kriminalističke policije sprovodi dalju istragu.

Vatrogasci i dalje nastavljaju da se bore sa preostalim manjim požarima, koji nasumično izbijaju.

Tokom operacije gašenja požara učestvovalo je čak 150 vatrogasaca, a bio je raspoređen i dron opremljen termovizijskom kamerom kako bi se locirala dalja žarišta i potom ciljano gasila. Lokalnim vatrogascima u pomoć su došle i jedinice iz Volfsberga i Felkermarkta. Tri helikoptera su bila uključena u napore gašenja požara.

