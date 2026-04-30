Logo
Large banner

Srbi pošumljavali šumu u Austriji pa je zapalili

Autor:

ATV
30.04.2026 09:55

Komentari:

0
Foto: Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor

Odbačena cigareta smatra se uzrokom šumskog požara u dolini Lesah u Koruškoj, koji je izbio prije sedam dana i proširio se na površinu od 110 hektara, a kao osumnjičeni se vode trojica radnika, svi državljani Srbije.

Kako je policija saopštila, mjesto nastanka požara identifikovano je kao područje na planini Ksaveriberg u šumi Promegen. Šumarski radnici su tamo prošlog četvrtka obavljali radove na pošumljavanju i sada se smatraju osumnjičenima.

Izjave svjedoka i snimci iz vazduha doveli su istražitelje do mjesta nastanka požara.

„Utvrđeno je da je uzrok požara sa velikom vjerovatnoćom zapravo nepravilno gašenje cigareta šumskih radnika tokom izvođenja radova na pošumljavanju“, navodi se u policijskom izvještaju.

Osumnjičeni su trojica srpskih državljana koji su optuženi za izazivanje požara iz nehata. Obim štete još nije utvrđen. Državna uprava kriminalističke policije sprovodi dalju istragu.

Vatrogasci i dalje nastavljaju da se bore sa preostalim manjim požarima, koji nasumično izbijaju.

Tokom operacije gašenja požara učestvovalo je čak 150 vatrogasaca, a bio je raspoređen i dron opremljen termovizijskom kamerom kako bi se locirala dalja žarišta i potom ciljano gasila. Lokalnim vatrogascima u pomoć su došle i jedinice iz Volfsberga i Felkermarkta. Tri helikoptera su bila uključena u napore gašenja požara.

(Nezavisne)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Austrija

Srbija

vatra

Šuma

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

12

38

Digitalna brojila napravila haos: Građani umjesto 30 evra dobijali račun za struju od 500 evra

12

33

Odluka zatresla Ameriku: Vrhovni sud donio presudu o crtanju izbornih mapa

12

30

Karan čestitao 1. maj: Prilika je da se podsjetimo važnosti dostojanstvenog rada

12

26

SIPA poslala upozorenje: Čuvajte se lažnih SMS poruka!

12

25

Tramp će vjerovatno biti nominovan za Nobelovu nagradu za mir

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner