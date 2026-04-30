Godinama prodavali lažne slike, razotkrila ih bizarna nelogičnost

Otac i kćerka iz Poljske priznali su krivicu za višegodišnju prevaru u SAD-u, u kojoj su galerijama i aukcijskim kućama prodavali krivotvorena umjetnička djela poznatih slikara poput Pabla Pikasa, Endija Vorhola i Benksija.

Ervin Bankovski (50) i Karolina Bankovska (26) su, prema optužnici, angažovali umjetnika iz Poljske da izradi najmanje 200 falsifikata. Kupce su oštetili za najmanje dva miliona dolara.

Falsifikati su često bili reprodukcije manje poznatih djela istaknutih autora. Najveću zaradu donijela je slika koja se pripisivala umjetniku Ričardu Mejhjuu. Aukcijska kuća „DuMouchelles” prodala ju je prošlog oktobra za 160.000 dolara, piše „Guardian”.

Predstavnik aukcijske kuće potvrdio je saradnju sa federalnim vlastima, ali nije bio ovlašćen da dodatno komentariše prodaju. Više drugih aukcijskih kuća koje su bile meta prevare odbilo je da komentariše slučaj.

Otac i kćerka u utorak su se na sudu u Njujorku izvinili zbog prevare. Prijeti im kazna zatvora duža od tri godine. Uz to, mogli bi biti primorani da vrate 1,9 miliona dolara, te se suočiti sa mogućom deportacijom u Poljsku.

Bankovska je sudiji rekla da je njeno ponašanje bilo pogrešno i da je kriva. Njen advokat Tod Spodek naveo je da je njegova klijentkinja već položila više od milion dolara na poseban račun za isplatu odštete.

Njen otac Ervin Bankovski se, uz pomoć prevodioca za poljski jezik, takođe izvinio. Njegov advokat Džefri Čabrou rekao je da je njegov klijent „donio veoma lošu odluku u pokušaju da izdržava porodicu”.

„Godinama su se predstavljali kao trgovci vrhunskom umjetnošću, dok su kolekcionarima prodavali laži na platnu. Današnje presude razotkrivaju prevaru koja se skrivala iza privida”, rekao je američki tužilac Džozef Nocela Mlađi.

Vijest o falsifikatima brzo se proširila svijetom umjetnina, a stručnjaci kažu da je riječ o klasičnom slučaju ove vrste prevare.

„Jedino neobično u ovom slučaju jeste to što su falsifikatori uhvaćeni”, rekla je Erin Tompson, profesorka kriminala u umjetnosti na Univerzitetu Siti u Njujorku. „Često se misli da je svijet umjetnosti uglađeno okruženje ispunjeno kulturnim osobama koje žele da dijele ljepotu umjetnosti. Međutim, treba računati na to da postoji mnogo više falsifikata nego što se misli”, dodala je.

Tužioci navode da su otac i kćerka još 2020. počeli da naručuju falsifikate od umjetnika iz Poljske. Koristili su starinski papir i izrađivali lažne pečate koje su stavljali na slike, koristeći nazive galerija koje su u međuvremenu zatvorene, kako bi radovi djelovali uvjerljivo.

Prodaja je ubrzo izazvala sumnju. U martu 2023. godine predstavnici umjetnika Rajmondsa Stapransa doznali su za lažnu sliku „Triple Boats” koja se nudila na aukciji. Nekoliko dana nakon što su kontaktirali aukcijsku kuću, slika je ipak prodana za 60.000 dolara.

Stručnjaci su uočili i druge nelogičnosti. Na primjer, pečat galerije na poleđini lažnog djela umjetnika Vajeta nosio je 1976. godinu, ali je sadržao broj poštanske zone koji se prestao koristiti još 1962. godine, prenosi Dnevnik.hr.