Evropske zemlje formiraju zajedničku Ratnu mornaricu, Britanija na čelu

Ujedinjeno Kraljevstvo i još devet država Evrope dogovorile su se da formiraju zajedničku Ratnu mornaricu „radi odvraćanja budućih prijetnji iz Rusije na sjeveru kontinenta“, izjavio je načelnik britanske mornarice Gvin Dženkins.

Kako je istakao Dženkins, ove snage djelovaće kao „dopuna“ NATO.

Kako prenose mediji, sporazum o formiranju zajedničke mornarice potpisali su: Ujedinjeno Kraljevstvo, Danska, Finska, Island, Norveška, Švedska, baltičke države i Holandija.

Cilj novih pomorskih snaga biće zajednička obuka, a u slučaju potrebe njima će se upravljati iz štaba britanskih oružanih snaga.

Prema riječima Dženkinsa, formiranje ovih snaga omogućiće da, u slučaju izbijanja sukoba, postoje „stvarne sposobnosti, konkretni ratni planovi i stvarna integracija“.

Kako se ističe, Sjedinjene Američke Države neće biti dio ovih snaga, ali se razmatra mogućnost učešća Kanade, prenosi Sputnjik.