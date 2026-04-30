Muškarac iz BiH koristio 31 lažni identitet: Bio i "Cezar" i "Kapetan Amerika"

Pripadnici rimskih karabinjera uhapsili su 26-godišnjeg državljanina BiH, koji se tereti za izazivanje požara.

Kasnijim provjerama utvrđeno je da se radi o licu koji je poznat po kriminalnim radnjama, a koji je policiji u prošlosti policiji davao lažna imena.

Štaviše, utvrđeno je da je koristio više od 30 lažnih identiteta „inspirisanih“ poznatim ličnostima: od Džordža Vašingtona do Julija Cezara. Inače, on se u Rimu vodio kao beskućnik, nije imao prijavljeno boravište.

Inače, istraga je pokrenuta nakon što su u noći 10. aprila u ulici Paisijelo zapaljeni kontejneri za prikupljanje otpada kompanije Ama. Vatrogasci su odmah intervenisali i ugasili plamen, spriječivši štetu po ljude i parkirana vozila.

Analizom snimaka sa video-nadzora i stalnim nadzorom teritorije, karabinjeri iz stanice Roma Parioli uspjeli su da utvrde identitet počinioca.

U više navrata, pokušavajući da izbjegne kontrole karabinjera, 26-godišnjak je davao očigledno lažne podatke. Koristio je imena poznatih istorijskih ličnosti i ikona međunarodne scene: tokom posljednje provjere predstavio se kao Džordž Vašington, nakon što je ranije koristio alijase poput Julija Cezara, Dana Augusta (protagonista istoimene američke TV serije), pa čak i Stiva Rodžersa, poznatog kao Kapetan Amerika. Štaviše, najviše je koristio imena Marvelovih junaka.

Na osnovu prikupljenih dokaza, karabinjeri iz stanice Roma Parioli podnijeli su pravosudnim organima zahtjev za izricanje mjere obezbjeđenja protiv osumnjičenog, prenose Nezavisne.