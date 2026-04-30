Američki nosač aviona napušta Bliski istok, bio na misiji više od 300 dana

Američki nosač aviona USS Džerald R. Ford u narednim danima napušta Bliski istok i sredinom maja vraća se u matičnu luku u Virdžiniji, nakon više od 300 dana na misiji.

Ford je, prema navodima dvojice američkih zvaničnika, završio raspoređivanje koje je postalo najduže poslijeratno angažovanje američkog nosača aviona nakon Vijetnama.

Brod je ovog mjeseca oborio rekord kada je dostigao 295. dan na moru, nadmašivši USS Abraham Linkoln, koji je 2020. bio raspoređen 294 dana tokom pandemije kovida-19.

Povratak Forda dolazi nakon što je prošle sedmice u regiju stigao USS Džordž H. V. Buš, pa su na Bliskom istoku istovremeno bila tri američka nosača aviona, što se nije dogodilo od 2003. godine. USS Abraham Linkoln je u tom području prisutan od januara, dok su tenzije s Teheranom rasle.

Ford je misiju počeo u Sredozemnom moru, ali je u oktobru preusmjeren prema Karipskom moru kao dio najvećeg američkog pomorskog gomilanja snaga u toj regiji u više generacija. Potom je učestvovao u vojnoj operaciji hvatanja Nikolasa Madura, a kasnije je upućen prema Bliskom istoku nakon dodatne eskalacije napetosti s Iranom.

Nosač je učestvovao u prvim danima rata s Iranom iz Sredozemnog mora, zatim je prošao kroz Suecki kanal i početkom marta ušao u Crveno more. Međutim, požar u jednom od brodskih prostora za veš primorao ga je na povratak u Sredozemlje radi popravki, pri čemu su stotine mornara ostale bez mjesta za spavanje.

Dugo odsustvo otvorilo je pitanja o opterećenju posade, kao i o spremnosti i održavanju broda. Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je pred Odborom za oružane snage Predstavničkog doma da su „operativni zahtjevi — bilo da se radilo o Sautkomu ili Centkomu — više puta tražili dodatna sredstva u realnom vremenu, što je kroz težak proces donošenja odluka dovelo do produženja.“