MUP se oglasio nakon šokantnih snimaka vožnji u kontrasmjeru

Ministarstvo unutrašnjih poslova ukazuje na porast broja slučajeva nepropisne vožnje kolovoznom trakom namijenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smjera, što predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja.
U posljednje dvije nedjelje, pripadnici Uprave saobraćajne policije, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije Policijske uprave za grad Beograd i odjeljenjima saobraćajne policije policijskih uprava u Valjevu, Novom Sadu i Požarevcu, rasvijetlili su pet ovakvih slučajeva.
Od toga, dva su zabilježena na auto-putu u Novom Sadu i Ljigu, dva na moto-putu u Beogradu i Požarevcu, dok se jedan slučaj dogodio na Bulevaru vojvode Mišića u Beogradu.
Protiv učinilaca ovih prekršaja podnijete su odgovarajuće prekršajne prijave.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače da pokažu maksimalnu odgovornost i opreznost u saobraćaju, imajući u vidu da ovakvo ponašanje direktno ugrožava živote svih učesnika u saobraćaju i može dovesti do najtežih posljedica.
Istovremeno, zahvaljujemo se građanima koji svojim prijavama nadležnoj jedinici policije, kao i objavama na društvenim mrežama, doprinose otkrivanju i sankcionisanju ovakvih prekršaja i time daju značajan doprinos unapređenju bezbjednosti saobraćaja.
Podsjećamo da je prilikom objavljivanja ovakvih sadržaja neophodno voditi računa o tačnosti informacija, te apelujemo da se ne dele snimci koji su nastali ranije ili nisu zabeleženi na teritoriji Republike Srbije, kako bi se izbeglo širenje dezinformacija i nepotrebno uznemiravanje javnosti.
