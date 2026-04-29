Italija traži odštetu od Švajcarske zbog strašnog požara u skijalištu

Italijanska vlada danas je objavila da se registrovala kao tužilac u pravnom postupku zbog požara u švajcarskom skijalištu Krans-Montana, u kojem je poginula 41 osoba, uključujući šest italijanskih državljana.

Švajcarska tražila da Italija plati liječenje

Taj potez uslijedio je nakon napetosti između dvije zemlje zbog tragedije u novogodišnjoj noći i nedavnih švajcarskih zahtjeva da Italija plati troškove liječenja Italijana ranjenih u požaru. Pravni postupak opravdan je „značajnim resursima“ koje je mobilisala nacionalna civilna zaštita za pomoć italijanskim žrtvama, saopštio je kabinet premijerke Đorđe Meloni.

Takođe se temelji na „izuzetnoj odgovornosti“ švajcarskih lokalnih vlasti, što „opravdava pravni postupak protiv svih odgovornih strana“, navodi se u saopštenju italijanske vlade.

Šta je preduzela Švajcarska?

Švajcarski tužioci pokrenuli su krivične istrage protiv francuskih vlasnika bara, kao i protiv brojnih lokalnih zvaničnika, uključujući gradonačelnika Krans-Montane, koji je priznao da je njegova opština propustila više godišnjih bezbjednosnih provjera objekta.

Italijanski ambasador u Švajcarskoj naglasio je da je Italija liječila švajcarske pacijente povrijeđene u Krans-Montani u jednoj od svojih bolnica i doprinijela spasilačkim operacijama helikopterom, bez traženja novca.