Tramp "proglasio kraj": Ukrajina je doživjela vojni poraz

29.04.2026 20:53

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da je razgovor sa liderom Rusije Vladimirom Putinom veoma dobar i izrazio uvjerenje da će sukob u Ukrajini biti riješen i da bi mogao da bude završen prije nego rat sa Iranom.

"Mislim da je Putin prije neki dan bio spreman da napravi dogovor, mislim da su mu 'neke osobe' otežale da napravi dogovor", izjavio je Tramp, prenose RIA Novosti.

Razgovarali Putin i Tramp

On je rekao da je sa Putinom razgovarao o Ukrajini, malo i o Iranu, i naglasio da je Ukrajina doživjela vojni poraz.

"Dotakao sam se nekoliko različitih tema, ali uglavnom se radilo o Ukrajini", rekao je, a prenosi RIA Novosti.

Uporedio je ukrajinski sa sukobom sa Iranom

"Imali su 159 brodova. Svi ti brodovi su sada pod vodom. Svi njihovi (vojni) avioni su oboreni", dodao je Tramp.

Nagovijestio je da bi se ukrajinski i iranski sukob mogao završiti u istom vremenskom okviru.

Tramp je naveo da je sa Putinom razgovarao o ponudi Moskve da učestvuje u pronalaženju rješenja za nuklearni program u Iranu.

"On mi je rekao da bi želio da se uključi u pitanje obogaćivanja uranijuma u Iranu, ako bi mogao da nam pomogne u tome. Rekao sam mu da bih više volio da se uključi u okončanje rata u Ukrajini", rekao je novinarima u Ovalnom kabinetu.

Tramp tvrdi da bi pomoć Rusije u rješavanju sukoba sa Iranom bila prikladnija nakon što se riješi sukob u Ukrajini.

"Vladimir Putin i Donald Tramp obavili su telefonski razgovor koji je trajao više od sat i po", saopštio je prethodno pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov.

Kako je istakao, razgovor je protekao u prijateljsko-poslovnom tonu i bio je otvoren.

Pročitajte više

Напад на аутобус

Svijet

Tri osobe poginule u napadu na autobus u Belgorodskoj oblasti

3 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova o rješenju za Ukrajinu: EU nije dio pregovora

6 h

0
Путин: Кијев сваког дана губи дио територије па се фокусирао на тероризам

Svijet

Putin: Kijev svakog dana gubi dio teritorije pa se fokusirao na terorizam

13 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Kijev nije u poziciji da diktira uslove

14 h

0

Više iz rubrike

Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.

Svijet

Teške riječi Merca: Vrijeme komfornog života za Nijemce završeno

1 h

0
Крв се види из свемира, масакр у земљи која никога не интересује

Svijet

Krv se vidi iz svemira, masakr u zemlji koja nikoga ne interesuje

2 h

0
Разговарали Путин и Трамп

Svijet

Razgovarali Putin i Tramp

2 h

0
Напад на аутобус

Svijet

Tri osobe poginule u napadu na autobus u Belgorodskoj oblasti

3 h

0

