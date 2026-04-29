Tramp "proglasio kraj": Ukrajina je doživjela vojni poraz

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da je razgovor sa liderom Rusije Vladimirom Putinom veoma dobar i izrazio uvjerenje da će sukob u Ukrajini biti riješen i da bi mogao da bude završen prije nego rat sa Iranom.

"Mislim da je Putin prije neki dan bio spreman da napravi dogovor, mislim da su mu 'neke osobe' otežale da napravi dogovor", izjavio je Tramp, prenose RIA Novosti.

On je rekao da je sa Putinom razgovarao o Ukrajini, malo i o Iranu, i naglasio da je Ukrajina doživjela vojni poraz.

"Dotakao sam se nekoliko različitih tema, ali uglavnom se radilo o Ukrajini", rekao je, a prenosi RIA Novosti.

Uporedio je ukrajinski sa sukobom sa Iranom

"Imali su 159 brodova. Svi ti brodovi su sada pod vodom. Svi njihovi (vojni) avioni su oboreni", dodao je Tramp.

Nagovijestio je da bi se ukrajinski i iranski sukob mogao završiti u istom vremenskom okviru.

Tramp je naveo da je sa Putinom razgovarao o ponudi Moskve da učestvuje u pronalaženju rješenja za nuklearni program u Iranu.

"On mi je rekao da bi želio da se uključi u pitanje obogaćivanja uranijuma u Iranu, ako bi mogao da nam pomogne u tome. Rekao sam mu da bih više volio da se uključi u okončanje rata u Ukrajini", rekao je novinarima u Ovalnom kabinetu.

Tramp tvrdi da bi pomoć Rusije u rješavanju sukoba sa Iranom bila prikladnija nakon što se riješi sukob u Ukrajini.

"Vladimir Putin i Donald Tramp obavili su telefonski razgovor koji je trajao više od sat i po", saopštio je prethodno pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov.

Kako je istakao, razgovor je protekao u prijateljsko-poslovnom tonu i bio je otvoren.