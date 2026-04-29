"Sijevaju varnice": U HE na Drini ljuti na ERS zbog cijena struje

Gdje je priča o cijeni struje, tu je i kratki spoj. Ovih dana varnice sijevaju u Višegradu i stižu do Trebinja. A sve je počelo ovako.

"U prošloj godini cijena u Drini je bila oko 32 evra u Bočcu je bila oko 50 evra, a u HET-u bila oko 35 evra, kaže Luka Petrović, generalni direktor ERS-a.

Da je megavat bio koliko Petrović kaže mi ne bi smo bili u minusu, brzo je demanti skuckala uprava Hidroelektrana na Drini. Tvrde da je Petrović omanuo za čitavih 10 evra.

"U tom slučaju Hidroelektrane na Drini ne bi završile 2025. godinu sa gubitkom od 2,4 miliona KM, već bi ostvarile izuzetno pozitivan finansijski rezultat", navode iz ovog preduzeća.

Zbog njihovih loših proizvodnih rezultata u prošloj godini je cijena bila veća objašnjava Petrović i poručuje da ove godine nema povećanja.

"Oni su imali zahtjev za povećanje, i Drina i Trebišnjica, međutim mi to nismo mogli uraditi jer bi onda stvarno napravili još veći debalans u MP i Vladi i onda bi smo ugrozili cijeli sistem. Kolika je cijena električne energije u njima, evo ja ću vam sada reći da HET plaća negdje oko 30 evra kada je normalna proizvodnja, HE Bočac plaća oko 32 evra, a HE na Drini plaćaju oko 20 evra", kaže Petrović.

Ovo su prosječno ostvarene cijene, dodaje Petrović. Razlika u cijenama je zato što svaka energija ne vrijedi isto, što je veća proizvodnja cijena je manja još kaže prvi čovjek Elektroprivrede. Nezadovoljni smo, stiže mu poruka iz Višegrada.

"S obzirom da je HE na Drini u ovom trenutku najbolji proizvođač u sistemu ERS-a i jedan od ključnih nosilaca proizvodnje i stabilnosti elektroenergetskog sistema Republike Srpske, želimo isključivo ravnopravan tretman u odnosu na druga hidroproizvodna preduzeća. Očekujemo da se u javnosti iznose isključivo tačne i provjerene informacije, ali i da se ovakav odnos prema HE na Drini Višegrad konačno promijeni. Tražimo samo ono što nam pripada: fer tretman, jednake aršine i poštovanje rezultata koje ostvarujemo", navode iz HE na Drini.

Činjenica je da hidro trpe zbog termo pogona. Cijene struje iz Gacka i Ugljevika su fiksne, ove godine je za 10 evra povećana cijena struje u RiTE Ugljevik na uštrb Matičnog preduzeća iako se već sada zna da će Ugljevik poslovati negativno, kaže Petrović.