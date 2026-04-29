Ko ovo može da kupi: Cijene novih stanova u Banjaluci oko 8.000 KM po kvadratu

ATV
29.04.2026 15:53

Стан кључеви
Foto: Pexels

Cijene stanova u Republici Srpskoj u protekloj deceniji porasle su za 103,8 odsto, broj prodatih za 126,2 odsto, a na najtraženijim lokacijama u Banjaluci, Jahorini ili Trebinju trenutno iznose oko 8.000 KM po metru kvadratnom, podaci su Republičkog zavoda za statistiku objavljeni u novom izdanju statističkog magazina "Pokazatelj".

Iz Republičkog zavoda za statistiku je saopšteno da, osim što je više od 23.000 novoizgrađenih stanova u navedenom periodu nepovratno promijenilo izgled gradova i opština, ovaj sektor generisao i milijarde KM, čineći ga važnim stubom ekonomije Republike Srpske, prenosi Srna.

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

Od 2016. do 2018. godine tržište je, kako se navodi, bilo mirno i stabilno, prosječna cijena metra kvadratnog bila je oko 1.500 KM po metru kvadratnom, a godišnje se prodavalo oko 1.500 novih, završenih stanova.

Tokom 2019. godine cijena je premašila 1.600 KM po metru kvadratnom i prvi put je na godišnjem nivou prodato više od 2.269 stanova.

Do naglog skoka dolazi 2022. godine, kada je, kako se navodi, cijena kvadrata na godišnjem nivou porasla za 41,1 odsto sa 1.787 KM po metru kvadratnom u 2021. godini na 2.522 KM po metru kvadratnom.

"Takav skok poklapa se sa sveopštom inflacijom u svijetu i kod nas, uzrokovanom lančanim dešavanjima kao što su globalna pandemija, rat u Ukrajini, energetski i transportni poremećaji", ukazuju iz Republičkog zavoda za statistiku.

Od 2023. godine u Republici Srpskoj broj prodatih stanova premašuje 3.000 godišnje, a od 2025. godine prosječna cijena prodatog i završenog novog stana prelazi 3.000 KM po metru kvadratnom.

Pročitajte više

Стан кључеви

Ekonomija

Kvadrat samo 450 evra: Evo gdje su najjeftiniji stanovi

1 d

0
Човјек с двогледом узнемирио Сарајлије

Gradovi i opštine

Čovjek s dvogledom uznemirio stanovnike bh. grada

5 d

0
Сузана Манчић гостује у емисији

Scena

Suzana Mančić prodala stan za 500.000 evra, boravi u kući bez struje i vode

1 sedm

0
Нијемци више не траже станове? Све због страха од виших камата

Ekonomija

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

1 sedm

0

Više iz rubrike

Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Nevjerovatne vijesti iz Kine: Otkriveno 225 novih naftnih i gasnih polja

2 h

0
Жена вози електрични бицикл са кацигом на глави.

Ekonomija

Povlači se električni bicikl sa tržišta: Baterija može da eksplodira

3 h

0
Помоћник министра за енергетику у Влади Републике Српске Милан Баштинац и директор Сектора за међународну сарадњу Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Синиша Пепић присуствовали су у Дубровнику округлом столу.

Ekonomija

Delegacija Republike Srpske sa ministrom energetike Amerike

4 h

0
В.д. директора Инвестиционо развојне банке Републике Српске Недељко Ћорић на конференцији за новинаре након сједнице Владе Републике Српске.

Ekonomija

Stambeni krediti za stanovništvo imaće direktni plasman preko IRB-a

4 h

0

  • Najnovije

17

51

Potvrđena kazna za atentatora na Fica: Cintula dobio 21 godinu zatvora

17

45

Hiljade kupaca na udaru opasne prevare na tržištu polovnih automobila, žrtve ostaju bez svega

17

36

Pentagon objavio koliko je do sada koštao rat u Iranu

17

30

Vlada FBiH ograničila cijenu hljeba

17

25

"Kuva" u SDS-u, Petrović tvrdi: Juče su htjeli da me isključe iz stranke!

