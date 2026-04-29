Ko ovo može da kupi: Cijene novih stanova u Banjaluci oko 8.000 KM po kvadratu

Cijene stanova u Republici Srpskoj u protekloj deceniji porasle su za 103,8 odsto, broj prodatih za 126,2 odsto, a na najtraženijim lokacijama u Banjaluci, Jahorini ili Trebinju trenutno iznose oko 8.000 KM po metru kvadratnom, podaci su Republičkog zavoda za statistiku objavljeni u novom izdanju statističkog magazina "Pokazatelj".

Iz Republičkog zavoda za statistiku je saopšteno da, osim što je više od 23.000 novoizgrađenih stanova u navedenom periodu nepovratno promijenilo izgled gradova i opština, ovaj sektor generisao i milijarde KM, čineći ga važnim stubom ekonomije Republike Srpske, prenosi Srna.

Od 2016. do 2018. godine tržište je, kako se navodi, bilo mirno i stabilno, prosječna cijena metra kvadratnog bila je oko 1.500 KM po metru kvadratnom, a godišnje se prodavalo oko 1.500 novih, završenih stanova.

Tokom 2019. godine cijena je premašila 1.600 KM po metru kvadratnom i prvi put je na godišnjem nivou prodato više od 2.269 stanova.

Do naglog skoka dolazi 2022. godine, kada je, kako se navodi, cijena kvadrata na godišnjem nivou porasla za 41,1 odsto sa 1.787 KM po metru kvadratnom u 2021. godini na 2.522 KM po metru kvadratnom.

"Takav skok poklapa se sa sveopštom inflacijom u svijetu i kod nas, uzrokovanom lančanim dešavanjima kao što su globalna pandemija, rat u Ukrajini, energetski i transportni poremećaji", ukazuju iz Republičkog zavoda za statistiku.

Od 2023. godine u Republici Srpskoj broj prodatih stanova premašuje 3.000 godišnje, a od 2025. godine prosječna cijena prodatog i završenog novog stana prelazi 3.000 KM po metru kvadratnom.