Banjaluka: Predstojeća grejna sezona pod upitnikom

Eko toplane ponovo pozivaju grad da obrati pažnju na njihove probleme. Ne odustaje se od priče o, kako pišu, usklađivanju cijena ili, kako čitamo, poskupljenju grijanja u Banjaluci.

Eko Toplana je razočarana što grad Banjaluka još ništa nije odlučio, a ni bavio se pitanjima koja su od ključnog značaja za dalje funkcionisanje sistema daljinskog grijanja. Traže usklađivanje cijena grijanja, nastavak subvencionisanja, kao i realizaciju sistemskih projekata.

"Mi smo 2023. god završili uredno sa stabilnim poslovanjem i sve je bilo onako kako treba da bude. Međutim, budžetom za 2024. nije bila predviđena ta subvencija odnosno grant sredstva za Toplanu, naravno ni 2025., evo sad je 2026. Znači mi od decembra 2023. stalno pišemo gradu, tražimo sastanke, apelujemo, ali do sada nema nikakvih rezultata. Znači direktna posljedica situacije u kojoj se sada nalazi ovo preduzeće i cijeli sistem daljinskog grijanja jeste to nepostupanje grada u periodu od 2024., 2025., pa evo sad i 2026.", kaže Dragiša Zečević, direktor "Eko Toplana“.

Problem je što gradska vlast i gradonačelnik ne komuniciraju s Eko Toplanom, kažu iz Toplane. Gradonačelnik odgovornost prebacuje na odbornike.

"Prihvatili smo zahtjev i realizovali smo taj zahtjev. Realizacija koja je primljena u kabinetu prenesena je do predsjednika Skupštine i odbornika i tu je zastoj. Nikada od palate predsjednika gore, da tako kažem ali grada/skupštine nije došla u plenum, e tu je zastoj. Znači na tom krvnom sudu ide od Toplane do kabineta nema zakrčenja ali stent treba ugraditi od predsjednika Skupštine Ljube do plenuma. E tu je odgovor", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik grada Banjaluka.

Odbornici kažu - rješenja i odluke nisu naš zadatak. Problem je što gradonačelnik pokušava da prebaci odgovornost jer ne želi da bude taj koji u predizbornoj godini donosi još jedno poskupljenje, kaže predsjednik Skupštine grada.

"Njegova želja je da opet prebaci sve na skupštinu i kaže nemam ja ništa s tim, sad vam mogu doslovno reći laže, jer on mora napisati prijedlog za povećanje cijene, a onda mi moramo raspravljati o tome, ja je ne mogu sazvati ako nemam materijal, kao što ne definišem ni sam dnevni red dok ne dobijem same materijale. Tako da je to vrlo bezobrazno sa njegove strane i pokušaj samo da skrene temu i da kaže evo znate nisam ja nemojte mene pitati. On je isključivo odgovoran", kaže Ninković.

Vreo krompir poskupljenja još će se neko vrijeme dobacivati od Toplane, do gradonačelnika, preko Skupštine i nazad prije nego što se počne rješavati pitanje problema Toplane i grijanja. Jer ko će se usuditi da građanima saopšti da će plaćati više kad temperature vazduha pređu 20 stepeni, a predizborna temperature krene ka tački usijanja.