Dok Blanuša piše sporazume, Stanivuković preuzima nove SDS-ovce

Vlasenički odbornici SDS-a već neko vrijeme pregovaraju o prelasku u Pokret Sigurna Srpska, saznaje ATV.

Za to vrijeme, lider SDS-a Branko Blanuša u kasne sate šalje sporazume kojima predsjednika PSS-a Draška Stanivukovića bira kao glavnog partnera na predstojećim izborima.

SDS u Vlasenici ima četiri odbornika, dok PDP nije imao ni opštinsku organizaciju u ovoj lokalnoj zajednici na prošlim izborima. Prema našim saznanjima, situacija bi se mogla drastično okrenuti u korist Draška Stanivukovića, jer odbornici Srpske demokratske stranke vode pregovore o pristupanju PSS-u.

Dodatnu težinu svemu daje i činjenica da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša upoznat sa svim ovim, ali je ipak u kasne sate ponudio sporazum opozicionim "kolegama" kojim je direktno ugasio Nebojšu Vukanovića i dao odriješene ruke Drašku Stanivukoviću.

Prema našim saznanjima, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Slaviša Mazić je za sada odbio ponudu, ali je ostavljen prostor za dalje pregovore.

Republika Srpska Vukanović: Blanuša odabrao Stanivukovića za strateškog partnera

Draško Stanivuković nastavlja da jača kapacitete PSS-a na račun SDS-a. Ironično, iste kapacitete mu priznaje indirektno Branko Blanuša, iako je riječ o kapacitetima SDS-a. Ovo je jedna u nizu otimačina između PSS-a i SDS-a, a krunu možemo očekivati potpunim povlačenjem Branka Blanuše iz trke za funkciju Predsjednika Republike Srpske.