Dok Blanuša piše sporazume, Stanivuković preuzima nove SDS-ovce

Autor:ATV
Komentari:4
Vlasenički odbornici SDS-a već neko vrijeme pregovaraju o prelasku u Pokret Sigurna Srpska, saznaje ATV.
Za to vrijeme, lider SDS-a Branko Blanuša u kasne sate šalje sporazume kojima predsjednika PSS-a Draška Stanivukovića bira kao glavnog partnera na predstojećim izborima.
SDS u Vlasenici ima četiri odbornika, dok PDP nije imao ni opštinsku organizaciju u ovoj lokalnoj zajednici na prošlim izborima. Prema našim saznanjima, situacija bi se mogla drastično okrenuti u korist Draška Stanivukovića, jer odbornici Srpske demokratske stranke vode pregovore o pristupanju PSS-u.
Dodatnu težinu svemu daje i činjenica da je predsjednik SDS-a Branko Blanuša upoznat sa svim ovim, ali je ipak u kasne sate ponudio sporazum opozicionim "kolegama" kojim je direktno ugasio Nebojšu Vukanovića i dao odriješene ruke Drašku Stanivukoviću.
Prema našim saznanjima, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Slaviša Mazić je za sada odbio ponudu, ali je ostavljen prostor za dalje pregovore.
Republika Srpska
Vukanović: Blanuša odabrao Stanivukovića za strateškog partnera
Draško Stanivuković nastavlja da jača kapacitete PSS-a na račun SDS-a. Ironično, iste kapacitete mu priznaje indirektno Branko Blanuša, iako je riječ o kapacitetima SDS-a. Ovo je jedna u nizu otimačina između PSS-a i SDS-a, a krunu možemo očekivati potpunim povlačenjem Branka Blanuše iz trke za funkciju Predsjednika Republike Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
3 h11
Banja Luka
5 h0
Banja Luka
6 h10
Banja Luka
17 h7
Najnovije
15
48
15
46
15
38
15
35
15
01
Trenutno na programu