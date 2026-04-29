Ugledni kineski profesor u Banjaluci: Evropa je prošlost, SAD je sadašnjost, a Kina budućnost

29.04.2026 14:56

Džang Vejvej, profesor i jedan od vodećih stručnjaka u oblasni međunarodnih odnosa, održao je predavanje na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci gdje je naglasio superiornost Kine u odnosu na druge zemlje svijeta, ali i drugačiju filozofiju kineskog naroda koji nema pretenzije i nastupe kakvi su vijekovima poznati od zapadnih sila.

"Prije 100 godina, mogli bi reći da Kina predstavlja prošlost, Evropa sadašnjost, a SAD budućnost. Danas možemo reći drugačije, Evropa je prošlost, SAD sadašnjost, a Kina budućnost", poručio je Vejvej.

On napominje da je Kina propustila dvije industrijske revolucije, ali je u posljednje četiri decenije sustigla i prevazišla zapadne zemlje.

Osim u ekonomskom i vojnom polju, Kina dominira i u zdravom načinu života u odnosu na zapadne zemlje.

"Upotreba povrća u Kini je veća za četiri puta nego u SAD. Životni vijek je rastao do 2020. godine i vremena pandemije korona virusa. U Kini je životni vijek 79, a u SAD 80 godina", ističe Vejvej.

On je naglasio i tehnološku nadmoć Kine koja ima prednost u odnosu na SAD u 57 od 64 ključne tehnološke oblasti. Uz tehnologiju i ekonomiju, Vejvej ističe i ratnu mašineriju Kine.

"Da je Srbija imala kineski sistem odbrane, NATO ih ne bi napao. Kineske hipersonične rakete mogu uništiti sve američke nosače aviona za 20 minuta", rekao je Vejvej.

Profesor Vejvej je i stava da je Iran u potpunosti nadmudrio Ameriku u aktuelnom sukobu.

"Ne potcjenjujte moć SAD. Svi koji su potcijenili snagu Amerike su platili cijenu, uključujući i samu Ameriku. Tramp misli da je Iran laka meta, idemo ga riješiti. Ali onda su shvatili da Iran nije slab”, ističe Vejvej i dodaje da su se mnogo osjećali lagodno sa ubjeđenjem da niko ne može napasti američke baze, a sada su postali meta. Amerika je papirni tigar", rekao je Vejvej.

On naglašava da Tramp pokušava zadržati američku fasadu moći, ali da su SAD pored Kine i Rusije i dalje vodeća zemlja svijeta.

"Evropa je previše slaba. BDP Briksa je daleko veći nego G6. Multipolarni svijet tek treba da se rodi. Rusija Vladimira Putina je započela revoluciju".

Govoreći i različitim pristupima rješavanju problema u svijetu, Vejvej smatra da je ključna razlika u filozofiji.

Naveo je primjer nesporazuma sa Filipinima oko ostrva: "Da je u pitanju Amerika, tu bi već bio nosač aviona. Možemo i mi tako, sve bi bilo riješeno za 10 sati. Ali, ne radimo tako, mi pregovaramo. Kineska filozofija je potpuno drugačija od američke. Oni govore o prijateljima i neprijateljima, a Kina govori o prijateljima i potencijalnim prijateljima. Kina ima najveći prag tolerancije za upotrebu sile, SAD i Rusija i ne baš".

On naglašava i da kineski filozofi uvijek ujedinjuju, a zapadni razjedinjuju.

