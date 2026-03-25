Ovo je trenutak kada su s obale ispaljene rakete na nosač aviona "USS Abraham Linkoln", tvrde da je pogođen!

Iranska novinska agencija IRNA objavila je trenutak kada su ispaljeni projektili ka nosaču aviona Ju-es-es Abraham Linkoln koji je navodno pogođen.

Služba za odnose sa javnošću Vojske Irana saopštila je da su njihove krstareće rakete uspješno pogodile američki nosač aviona Ju-es-es Abraham Linkoln.

Prema navodima iz Teherana, rakete su lansirane sa obale prema moru i pogodile su cilj.