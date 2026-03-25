Ova roba je naglo poskupjela od početka rata sa Iranom – a nije nafta

Cijene đubriva naglo rastu usljed poremećaja u snabdijevanju izazvanih ratom sa Iranom, dok blokada Ormuskog moreuza ugrožava globalnu trgovinu i prijeti da se kasnije tokom godine prelije na pad prinosa i rast nesigurnosti u snabdijevanju hranom.

Poljoprivrednici na sjevernoj hemisferi ulaze u ključne proljećne mjesece, tokom kojih moraju da započnu glavne radove na poljima. Njihove kolege na jugu, u međuvremenu, zauzete su žetvom usjeva prije nego što nastupi zima.

Međutim, njihov rad se sada odvija u trenutku kada rat sa Iranom stvara ozbiljna ograničenja u snabdijevanju osnovnim proizvodima za đubrenje - što podstiče ogroman rast cijena i upozorenja na nadolazeću nesigurnost u snabdijevanju hranom.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko jedne trećine svetske pomorske trgovine đubrivom prolazi kroz Ormuski moreuz.

Ovaj ključan prolaz ozbiljno je poremećen od početka rata, pri čemu je saobraćaj praktično zaustavljen, a nekoliko brodova pogođeno projektilima u samom moreuzu ili u njegovoj blizini.

Od kada su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, cijena đubriva - od kojih se veliki dio proizvodi na Bliskom istoku - naglo je porasla.

Terminski ugovori na đubrivo imaju manju likvidnost u odnosu na druge robe, što cijene čini manje transparentnim. Ipak, analitičari iz ovog sektora rekli su za CNBC da su vidjeli kako je cijena granulirane uree FOB u Egiptu - pokazatelja za azotna đubriva - skočila na oko 700 dolara po metričkoj toni, sa 400 do 490 dolara prije početka rata.

CNBC navodi da su cijene uree i amonijaka porasle za oko 50% i 20% respektivno od početka rata. I druga đubriva, poput potaše i sumpora, takođe su poskupjela.

Bliski istok je posebno veliki izvoznik uree i azotnih proizvoda, prema riječima Krisa Losona, potpredsjednika za tržišne analize i cijene u kompaniji CRU.

"Pošto je Ormuski moreuz praktično zatvoren, veliki dio globalne trgovine trenutno ne može da se odvija", rekao je Loson. "Procjenjujemo da oko 30% izvoznika trenutno zapravo nije dostupno tržištu - to su Saudijska Arabija, Katar i Bahrein, ali tu spada i Iran".

Iran je, kako je naveo Loson, važan proizvođač azotnih đubriva i jedan od najvećih izvoznika na svijetu.

"Veliki dio trgovinskog snabdijevanja je ugrožen - 30 odsto globalne trgovine ureom dolazi iz Irana i zemalja pogođenih ograničenjima u Ormuskom moreuzu", rekao je za CNBC.

"To je dug lanac snabdijevanja - ako poljoprivrednici ne mogu da nabave ureu koja im je potrebna, prinosi usjeva će neminovno opasti. Azot je glavni hranljivi element potreban za rast biljaka, i postoje zalihe koje se mogu koristiti, tako da se pravi uticaj na prinose i gubitak proizvodnje vjerovatno neće vidjeti do kasnije u toku godine".

(b92)