Danska premijerka podnijela ostavku

Iako je njena Socijaldemokratska partija pobijedila na izborima, nije uspela da osvoji većinu jer joj je popularnost opala, pa tako ne može samostalno da formira Vladu.

- Morali smo da se nosimo sa ratom, prijetio nam je američki predsjednik i u tih gotovo sedam godina pali smo za četiri procentna poena. Mislim da je to u redu - rekla je Frederiksenova nakon izbora koji su održani juče.

Da bi se formirala nova vlada, sada će morati da se održe koalicioni pregovori.

Iako bi Socijaldemokratska partija i dalje mogla da uspije da ostane na vlasti, proces bi mogao da traje sedmicama.