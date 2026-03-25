Danska premijerka podnijela ostavku

Izvor:
SRNA
25.03.2026
11:56
Danski premijer Mete Frederiksen poslala je pismo ostavke danskom kralju Frederiku Desetom, saopšteno je iz kraljevske palate.
Iako je njena Socijaldemokratska partija pobijedila na izborima, nije uspela da osvoji većinu jer joj je popularnost opala, pa tako ne može samostalno da formira Vladu.
- Morali smo da se nosimo sa ratom, prijetio nam je američki predsjednik i u tih gotovo sedam godina pali smo za četiri procentna poena. Mislim da je to u redu - rekla je Frederiksenova nakon izbora koji su održani juče.
Da bi se formirala nova vlada, sada će morati da se održe koalicioni pregovori.
Iako bi Socijaldemokratska partija i dalje mogla da uspije da ostane na vlasti, proces bi mogao da traje sedmicama.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
