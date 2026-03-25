Logo
Large banner

Danska premijerka podnijela ostavku

Izvor:

SRNA

25.03.2026

11:56

Komentari:

0
Премијер Данске Мете Фредериксен
Foto: Tanjug/Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP

Danski premijer Mete Frederiksen poslala je pismo ostavke danskom kralju Frederiku Desetom, saopšteno je iz kraljevske palate.

Iako je njena Socijaldemokratska partija pobijedila na izborima, nije uspela da osvoji većinu jer joj je popularnost opala, pa tako ne može samostalno da formira Vladu.

- Morali smo da se nosimo sa ratom, prijetio nam je američki predsjednik i u tih gotovo sedam godina pali smo za četiri procentna poena. Mislim da je to u redu - rekla je Frederiksenova nakon izbora koji su održani juče.

Da bi se formirala nova vlada, sada će morati da se održe koalicioni pregovori.

Iako bi Socijaldemokratska partija i dalje mogla da uspije da ostane na vlasti, proces bi mogao da traje sedmicama.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Neviđeni skandal u Realu: Mbapeu liječili pogrešno koljeno

15

14

April ovom horoskopskom znaku donosi finansijski procvat

15

10

Banjaluka: Usvojen dnevni red, skoro polovina tačaka o regulacionim planovima

15

07

Putujete u Hrvatsku: Upravo je upaljen crveni alarm

15

06

Užas u školi: Učenik ubio dvije osobe

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner