Istorijska presuda: Meta mora da plati 375 miliona dolara zbog ugrožavanja bezbjednosti djece

25.03.2026

11:29

Мета Закерберг
Foto: Tanjug/Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP, Pool

Porota u Novom Meksiku naložila je u utorak kompaniji Meta da isplati 375 miliona dolara odštete, nakon presude da je kompanija prekršila državni zakon obmanjivanjem korisnika o bezbjednosti svojih platformi i navodnim omogućavanjem seksualne eksploatacije djece.

Porotnici su utvrdili da je matična kompanija društvenih mreža Fejsbuk i Instagram prekršila zakon o zaštiti potrošača Novog Meksika, nakon tužbe koju je podnio državni tužilac Raul Torez, optuživši Metu da nije zaštitila djecu od predatora.

„Presuda porote je istorijska pobjeda za svako dijete i porodicu koji su platili cijenu Metinog izbora da profit stavi ispred bezbjednosti djece“, izjavio je državni tužilac Raul Torez.

„Rukovodioci Mete su znali da njihovi proizvodi štete djeci, ignorisali su upozorenja sopstvenih zaposlenih i lagali javnost o onome što su znali. Danas se porota pridružila porodicama, prosvetnim radnicima i stručnjacima za bezbjednost djece poručivši — dosta je bilo.“

Ova presuda predstavlja veliku pravnu pobjedu za državu i vjeruje se da je to prvi put da je jedna savezna država dobila suđenje protiv velike tehnološke kompanije po osnovu optužbi da su njene platforme nanijele štetu djeci.

Tužba, podnijeta 2023. godine, tvrdila je da je Meta stvorila „leglo“ za dječije predatore i obmanjivala korisnike o bezbjednosnim mjerama na Fejsbukuu, Instagramu i Vacapu. Kazna od 375 miliona dolara značajno je niža od oko 2,1 milijarde dolara koliko su zvaničnici Novog Meksika prvobitno tražili, iako je porota dodijelila maksimalni iznos od 5.000 dolara po prekršaju, koliko dozvoljava državni zakon.

Iz kompanije Meta su saopštili da se ne slažu sa presudom i najavili su žalbu.

„Naporno radimo na tome da ljudi budu bezbjedni na našim platformama i jasno ukazujemo na izazove u identifikovanju i uklanjanju zlonamernih aktera ili štetnog sadržaja. Nastavićemo snažno da se branimo i ostajemo uvjereni u naše dosadašnje rezultate u zaštiti tinejdžera na mreži“, izjavio je portparol Mete za FOX Biznis.

(serbian times)

