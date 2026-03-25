Preminuo legendarni muzičar

Đino Paoli, glas koji stoji iza pjesama "Il cielo in una stanza" i "Sapore di sale", preminuo je 24. marta u Đenovi. Imao je 91 godinu.

Svojim sjajnim vokalom oblikovao je italijansku populanu muziku.

Rođen je u Monfalkoneu 23. septembra 1934. godine.

Iza njega su ostali supruga Paola Penco i djeca Amanda, Nikolo i Tomazo. Njegov najstariji sin Đovani preminuo je prije njega, od srčanog udara u Milanu u martu 2025. godine.

Paoli se smatra jednom od najvećih figura italijanske popularne muzike šezdesetih i sedamdesetih godina.

Pisao je i izvodio pjesme koje su postale dio nacionalnog pamćenja, neke od njih su: Il cielo in una stanza, La gatta, Senza fine, Sapore di sale i Quattro amici, među mnogim drugima.

Muzički je sazreo u Đenovi, kao dio kruga prijatelja koji će definisati jednu epohu: Luiđi Tenko, Bruno Lauci, Fabricio De Andre, Umberto Bindi.

Il Cielo in una Stanza (Nebo u sobi) objavljena je 1960.

Kako pišu italijanski mediji, pesmu je izvorno pevala mlada Mina koja je kasnije postala najuspješnija italijanska muzičarka – a kasnije je uvrštena u soundtrak Skorsezijevog gangsterskog filma "Dobri momci" (1990).

Paoli je kasnije rekao da mu je inspiracija za pesmu došla u bordelu s ljubičastim stropom u Đenovi, istorijskoj luci u kojoj je odrastao i preminuo.

