Tramp: Orban jak i moćan lider koji se bori za svoj narod

SRNA

25.03.2026

09:05

Трамп: Орбан јак и моћан лидер који се бори за свој народ
Foto: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je mađarski premijer Viktor Orban jak i moćan lider koji se neumorno bori za svoju zemlju i narod, te ga podržao pred parlamentarne izbore u Mađarskoj koji će biti održani u aprilu.

"Veoma poštovani premijer Mađarske, Viktor Orban je lider sa dokazanim uspjehom u postizanju fenomenalnih rezultata", objavio je Tramp na mreži Socijalna istina.

Tramp je Orbanovu, kako je naveo neumornu borbu za svoju veliku zemlju i narod, uporedio sa sobom istakavši da i on tako radi u SAD.

"Orban vrijedno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mjesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbjeđivanju zakona i reda", naveo je Tramp.

Dodao je da su odnosi između Mađarske i SAD dostigli nove visine saradnje i spektakularnih dostignuća pod sadašnjom američkom administracijom, uglavnom zahvaljujući premijeru Orbanu.

Tramp je naglasio da se raduje nastavku bliske saradnje sa Orbanom kako bi dvije zemlje mogle dalje da unaprijede ogroman put ka uspjehu i saradnji.

- Bio sam ponosan što sam podržao Orbana za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim - zaključio je Tramp.

Parlamentarni izbori u Mađarskoj zakazani su za 12. april. Vladajuća stranka Fides - Mađarski građanski savez vodi žestoku borbu sa opozicionom strankom Tisa, na koju se oslanja rukovodstvo EU, podsjetio je TASS.

