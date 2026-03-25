Da li NATO učestvuje u sukobu oko Irana?

NATO ne učestvuje u sukobu oko Irana, ali pažljivo prati razvoj događaja, objavio je list "Fajnenšel tajms", pozivajući se na neimenovanog predstavnika Alijanse.

List navodi da generalni sekretar NATO-a Mark Rute ostaje u redovnom kontaktu sa liderima članica.

Snage SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na mete u Iranu, uključujući i Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve.

Iran je odgovorio napadima na izraelsku teritoriju i američke vojne objekte na Bliskom istoku, prenosi Srna.