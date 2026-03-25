Logo
Large banner

Da li NATO učestvuje u sukobu oko Irana?

Autor:

ATV

25.03.2026

09:01

Komentari:

0
Да ли НАТО учествује у сукобу око Ирана?
Foto: Tanjug / AP

NATO ne učestvuje u sukobu oko Irana, ali pažljivo prati razvoj događaja, objavio je list "Fajnenšel tajms", pozivajući se na neimenovanog predstavnika Alijanse.

List navodi da generalni sekretar NATO-a Mark Rute ostaje u redovnom kontaktu sa liderima članica.

Snage SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na mete u Iranu, uključujući i Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve.

Iran je odgovorio napadima na izraelsku teritoriju i američke vojne objekte na Bliskom istoku, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner