Da li NATO učestvuje u sukobu oko Irana?

Autor:ATV
25.03.2026
09:01
Komentari:0
NATO ne učestvuje u sukobu oko Irana, ali pažljivo prati razvoj događaja, objavio je list "Fajnenšel tajms", pozivajući se na neimenovanog predstavnika Alijanse.
List navodi da generalni sekretar NATO-a Mark Rute ostaje u redovnom kontaktu sa liderima članica.
Snage SAD i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na mete u Iranu, uključujući i Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve.
Iran je odgovorio napadima na izraelsku teritoriju i američke vojne objekte na Bliskom istoku, prenosi Srna.
