Rekordno visoka cijena dizela u Kaliforniji

Cijene dizela u američkoj državi Kaliforniji porasle su na rekordno visok nivo, saopšteno je iz Američkog automobilskog udruženja.

Prosječna cijena dizela u Kaliforniji dostigla je 7,018 američkih dolara po galonu, što je najviši nivo zabilježen u bazi podataka AAA.

Trenutna prosječna cijena dizela u SAD je oko 5,345 dolara po galonu.

Rast cijena dizela američki mediji pripisuju smanjenim kapacitetima za preradu nafte i poremećajima u globalnim isporukama energije usljed rata u Iranu.

Kalifornija je izgubila dvije rafinerije od oktobra 2025. godine, eliminišući otprilike 20 procenata svojih kapaciteta za preradu, podsjeća Sinhua.

Povećanje cijena dizela povećava troškove transporta, sa potencijalnim dodatnim efektima na hranu, građevinski materijal i maloprodajnu robu koju prevoze kamioni na dizel pogon.