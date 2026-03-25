Logo
Large banner

Rekordno visoka cijena dizela u Kaliforniji

Izvor:

SRNA

25.03.2026

08:57

Komentari:

0
Гориво
Foto: Pexels/Photo by Erik Mclean

Cijene dizela u američkoj državi Kaliforniji porasle su na rekordno visok nivo, saopšteno je iz Američkog automobilskog udruženja.

Prosječna cijena dizela u Kaliforniji dostigla je 7,018 američkih dolara po galonu, što je najviši nivo zabilježen u bazi podataka AAA.

Trenutna prosječna cijena dizela u SAD je oko 5,345 dolara po galonu.

Rast cijena dizela američki mediji pripisuju smanjenim kapacitetima za preradu nafte i poremećajima u globalnim isporukama energije usljed rata u Iranu.

Kalifornija je izgubila dvije rafinerije od oktobra 2025. godine, eliminišući otprilike 20 procenata svojih kapaciteta za preradu, podsjeća Sinhua.

Povećanje cijena dizela povećava troškove transporta, sa potencijalnim dodatnim efektima na hranu, građevinski materijal i maloprodajnu robu koju prevoze kamioni na dizel pogon.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

Nafta

Kalifornija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ове земље највише зависе од Ормуског мореуза

Ekonomija

Ove zemlje najviše zavise od Ormuskog moreuza

2 h

0
Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

Auto-moto

Može li doći do kvara automobila ako ostanete bez goriva u vožnji?

2 h

0
У Словенији војска помаже превозити гориво, смирују се гужве на пумпама

Svijet

U Sloveniji vojska pomaže prevoziti gorivo, smiruju se gužve na pumpama

3 h

0
Словеначка војска развози гориво

Region

Nerealne scene u Sloveniji: Vojska se uključila

12 h

0

Više iz rubrike

Папа Лав

Svijet

Vatikan odobrio transplantaciju životinjskih organa kod ljudi pod jednim uslovom

2 h

0
Иранци представили своје услове за крај рата: Ево шта траже од Американаца

Svijet

Iranci predstavili svoje uslove za kraj rata: Evo šta traže od Amerikanaca

2 h

0
Трампов мировни план за Иран срушио цијене нафте

Svijet

Trampov mirovni plan za Iran srušio cijene nafte

2 h

0
Трамп: Сви ирански лидери су нестали

Svijet

Tramp: Svi iranski lideri su nestali

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

52

Jak zemljotres pogodio BiH

10

49

Ispovijest hrabre radnice koja je savladala pljačkaša: Ne bojim se, udario me je u glavu

10

22

Zanijeli se na groblju! Muškarac potpuno nag, a žena sjedi na spomeniku

10

16

Žestok udar na promociju Sarajevske hagade: To je ritual, ne dolazite!

10

10

Preminuo legendarni muzičar

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner