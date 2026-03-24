Nerealne scene u Sloveniji: Vojska se uključila

ATV

24.03.2026

22:39

Словеначка војска развози гориво
Panika zbog moguće nestašice goriva zahvatila je i Sloveniju, gdje su vlasti posegnule za vanrednim mjerama kako bi stabilizovale snabdijevanje.

U pomoć je uključena i slovenačka vojska, čija logistička brigada učestvuje u distribuciji naftnih derivata širom zemlje.

Виктор Орбан-21032026

Svijet

Orban: Neću dozvoliti da EU pljačka Mađare

Kako je objavljeno na zvaničnim kanalima vojske, u skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije pripremljeni su timovi i materijalna sredstva za osiguranje snabdijevanja građana gorivom.

U tu svrhu aktivirane su i posade cisterni za gorivo u sastavu 670. logističke bojne.

Posade su prošle dodatnu obuku te su već raspoređene na terenu, gdje učestvuju u prevozu i dostavi goriva. Vojska ističe kako njihove cisterne već doprinose stabilnijem snabdijevanju i ubrzavanju isporuka prema benzinskim pumpama.

илу-ротација-19092025

Svijet

Maloljetnik ubio dvije žene u srednjoj školi

U Sloveniji je od ponoći 24. marta na snazi ​​odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim pumpama, s ciljem smanjenja problema sa snabdijevanjem naftnim derivatima.

Ograničenja

Točenje goriva na benzinskim pumpama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi privredom, uključujući poljoprivredu.

Драшко Станивуковић-03032026

Region

Boris Mišević isprozivao Stanivukovića: Frende, nema to veze s tim što si Srbin

Ograničenja će biti na snazi ​​do daljnjeg. Vlada je takođe aktivirala slovenačku vojsku, koja će učestvovati u snabdijevanju, a njeni pripadnici biće na raspolaganju i za prevoz goriva, te je pozvala distributere da koordinišu isporuke iz skladišta do benzinskih pumpi, čime će se isporuke goriva do pumpi ubrzati.

Više iz rubrike

Драшко Станивуковић

Region

Boris Mišević isprozivao Stanivukovića: Frende, nema to veze s tim što si Srbin

2 h

4
Ненада Марковића грешком прогласили мртвим и направили му хаос

Region

Nenada Markovića greškom proglasili mrtvim i napravili mu haos

4 h

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Region

Energetski šok: U Sloveniji kritično, građani Austrije bijesni, nestašica u Hrvatskoj

6 h

0
Појавио се УЗНЕМИРУЈУЋИ снимак мучења навијача Хајдука

Region

Pojavio se UZNEMIRUJUĆI snimak mučenja navijača Hajduka

7 h

0

Srpski komentator ostao u nevjerici zbog Modrića: "Molim te, ponovi to"

22

59

Stanija i Mitrović objavili zajedničku fotku: Otkrili razlog

22

52

BiH sve više izvozi jaja: Evo gd‌je ih najviše prodaje

22

49

Opet pucnjava u BiH: Napadač se nije dobro proveo

22

45

Jaje kao prirodno đubrivo: Zakopajte ga u zemlju za bolji prinos

