Nerealne scene u Sloveniji: Vojska se uključila

Autor:ATV
24.03.2026
22:39
Komentari:0
Panika zbog moguće nestašice goriva zahvatila je i Sloveniju, gdje su vlasti posegnule za vanrednim mjerama kako bi stabilizovale snabdijevanje.
U pomoć je uključena i slovenačka vojska, čija logistička brigada učestvuje u distribuciji naftnih derivata širom zemlje.
Kako je objavljeno na zvaničnim kanalima vojske, u skladu s odlukom Vlade Republike Slovenije pripremljeni su timovi i materijalna sredstva za osiguranje snabdijevanja građana gorivom.
U tu svrhu aktivirane su i posade cisterni za gorivo u sastavu 670. logističke bojne.
Posade su prošle dodatnu obuku te su već raspoređene na terenu, gdje učestvuju u prevozu i dostavi goriva. Vojska ističe kako njihove cisterne već doprinose stabilnijem snabdijevanju i ubrzavanju isporuka prema benzinskim pumpama.
U Sloveniji je od ponoći 24. marta na snazi odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim pumpama, s ciljem smanjenja problema sa snabdijevanjem naftnim derivatima.
Točenje goriva na benzinskim pumpama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi privredom, uključujući poljoprivredu.
Ograničenja će biti na snazi do daljnjeg. Vlada je takođe aktivirala slovenačku vojsku, koja će učestvovati u snabdijevanju, a njeni pripadnici biće na raspolaganju i za prevoz goriva, te je pozvala distributere da koordinišu isporuke iz skladišta do benzinskih pumpi, čime će se isporuke goriva do pumpi ubrzati.
