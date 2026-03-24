Nenada Markovića greškom proglasili mrtvim i napravili mu haos

Dana 16. marta 2026. Nenad Marković iz Virovitice zvanično je proglašen mrtvim iako je živ, a to mu je izazvalo niz administrativnih problema.

Za ovu šokantnu situaciju saznao je tek tri dana kasnije, 19. marta, sasvim slučajno, kada je pokušao dopuniti bon za mobilni putem mobilne aplikacije.

Transakcija nije prošla jer mu je kartica bila blokirana. Pokušao je i s drugom karticom, ali bez uspjeha.

Već narednog dana, 20. marta, odlučio je lično da provjeri o čemu je riječ te je obišao dvije banke. U obje su mu rekli isto – njegovi računi su blokirani jer je u sistemu evidentiran kao preminula osoba.

Zamjena identiteta

Radi se o ozbiljnom propustu koji se dogodio u Opštoj bolnici Virovitica. Upravo je tamo 16. marta preminuo drugi muškarac istog imena i prezimena.

Ali, prilikom evidentiranja podataka, uz preminulog je unesen OIB Nenada Markovića koji je živ, čime je došlo do zamjene identiteta s ozbiljnim posljedicama. Prema dostupnim informacijama, nije riječ samo o administrativnoj grešci.

Postoje ozbiljne indicije da je preminuli pacijent bio primljen i liječen pod tuđim identitetom, odnosno s OIB-om, zdravstvenom kartom i medicinskom dokumentacijom Nenada Markovića iz Virovitice. Uvidom u dokumentaciju, uključujući otpusnu listu, dodatno se potvrđuju sumnje u dubinu greške.

Naime, u dokumentima preminulog nalazili su se podaci živog čovjeka.

"Kod nas ste mrtvi"

Nenad Marković opisao je kako je tekao njegov susret sa sistemom nakon što mu je rečeno da je "mrtav“. U banci su mu prvo rekli da ode kod matičara, pa je pitao zašto tamo, što mu je postalo sumnjivo. Onda su mu rekli da ode u FINA. Kada je tamo došao i pokazao ličnu kartu, rekli su mu: "Vi ste Nenad Marković, ali kod nas stoji da ste mrtvi“.

Nakon toga otišao je u matičnu službu, gde je doživeo dodatni šok. Došao je tamo i rekao:"Došao sam da se 'oživim', mrtav sam.“ Potom mu je službenica tražila ličnu kartu, proverila i rekla: „Uf, pa stvarno jeste.“Ubrzo je postalo jasno da je do greške došlo prilikom unosa podataka.

"Pitao sam ko je to unio. Službenica je pogledala papire i rekla: 'Pa ja sam to unijela. Iz bolnice su poslali vaše podatke'", ispričao je.

Tu nije kraj brigama

Situacija je izuzetno ozbiljna, jer je drugi pacijent, koji je preminuo, očigledno bio liječen pod njegovim identitetom.

Posjetio je brata preminulog, koji mu je dao otpusnu listu iz virovitičke bolnice, u kojem jasno stoji da je pacijent primljen pod njegovim podacima, od adrese, i liječen pod njegovim zdravstvenim kartonom. U otpusnom pismu navedeni su svi lijekovi koje koristi Nenad Marković, tako da je cijela anamneza njegova, a ne pokojnika.

Dodaje da se radi o osobi mlađoj od njega.

"Ja imam 67 godina, a on je imao 59. U kancelariji je zavladala panika kada je otkriveno šta se dogodilo. Tražili su od bolnice da se oglasi i stvarne podatke o preminulom kako bi mogli ispraviti grešku. U petak ujutro sam saznao da sam 'mrtav', a tek od subote mi je OIB ponovo bio u funkciji", ispričao je Nenad.

"Nije smiješno"

Cela situacija ga je duboko potresla.

"Nije mi bilo svejedno. U FINA su me pitali da li sam ja Nenad Marković, a ljudi iza mene su se smijali. Ispada smiješno, ali nije", kaže on.

Bolnica ga je kontaktirala tek nakon što je slučaj počeo da izlazi na vidjelo.

"Nazvala me je gospođa iz bolnice da razgovaramo o mojim bolestima. Zvali su me tek kada je matična služba počela da istražuje ko je pogriješio", nastavlja svoju priču.

Zbog ovog propusta Nenad Marković privremeno je ostao bez pristupa bankovnim računima, a njegovi dokumenti postali su nevažeći, čime je izgubio pravni identitet.

Oglasio se i brat preminulog

Brat preminulog Nenada u šoku je zbog nagle bratove smrti i činjenice da je pogrešan čovjek proglašen mrtvim umjesto njegovog brata.

"Dobio sam otpusno pismo u Pogrebnom preduzeću Liri, pogledao sam i vidio da to nisu podaci mog brata. U međuvremenu me je pozvala patologija iz OB Virovitica. Pitali su me da li imam otpusu listu i ličnu preminulog. Zvali su me da dođem. Kada sam došao, pitao sam patologinju kako je to moguće, rekla je da je greška. Ne znam ko je pogriješio. Ne mogu da kažem da li je bio pogrešno liječen", kaže on i dodaje:

"Brat nikada ranije nije bio bolestan. Njemu je naglo pozlilo, odveo sam ga na hitnu i odmah su intervenisali. Rekli su da je preminuo od srca i sepse. Ogromna je tuga, mama mi je bolesna, ima karcinom, brat i ja smo se bojali da ona ne umre, a sada mi je brat naglo preminuo. Žao mi je i gospodina koji je došao kod mene, a kojeg su zabunom proglasili mrtvim. Sada, uz ovu tugu, imam problem i s tim da moram po novu otpusnu listu, ovog puta pravu".

O slučaju je upit poslat Opštoj bolnici Virovitica, tražeći odgovore na ključna pitanja: kako je došlo do zamjene identiteta, ko je zakazao u procesu prijema pacijenata, da li je preminuli pacijent liječen pod tuđim identitetom, da li je zbog toga moglo doći do pogrešnog liječenja, ko snosi odgovornost i koje će se mjere preduzeti kako bi se sprečilo ponavljanje ovakvih situacija.

Takođe je upitom traženo da se pojasni da li su o svemu obaviješteni Ministarstvo zdravlja i druge nadležne institucije, piše "24sata.hr".