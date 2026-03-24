Energetski šok: U Sloveniji kritično, građani Austrije bijesni, nestašica u Hrvatskoj

Situacija sa cijenama nafte u svijetu prosto je podivljala zbog sukoba na Bliskom istoku, a dodatni haos na tržištu nastao je kada je zatvoren Ormuski moreuz. Tada je cijena nafte probila 100 dolara po barelu.

Energetska kriza potresa Evropu, a ni u regionu nije ništa bolje. Cijene goriva rastu u zemljama u našem okruženju, a najkritičnije je u Sloveniji gdje je počelo da nestaje dizela, a prema posljednjim informacijama uvedeni su i QR kodovi na pumpama.

Rat u Iranu doveo je do skoka cijena Brent nafte, sa domino efektom na troškove goriva i energije.

Porast cijena goriva u Evropi je vidljiv, prevazilazi 34 odsto u Španiji.

Konflikt je poremijetio oko 20 odsto globalnih isporuka nafte koje prolaze kroz Ormuski moreuz, podižući Brent sa oko 60 na više od 100 evra po barelu za nekoliko dana. Cijene prirodnog gasa u Evropi porasle su za 60 odsto od početka sukoba.

Racionalizacija goriva u Sloveniji

Slovenija je postala prva zemlja Evropske unije koja je uvela racionalizaciju goriva. QR kodovi su počeli da se upotrebljavaju na pumpama.

Ovu informaciju podijelio je Šanaka Anslem Perera, nezavisni analitičar, autor i istraživač koji se bavi analizom globalne ekonomije, geopolitike, vještačke inteligencije i finansijskih tržišta.

On je naveo da Slovenija uvodi sistem parnih i neparnih registarskih tablica, a koje će se regulisati QR kodovima na pumpama.

Prethodno je za vikend Slovenija donijela niz pravila prema kojima fizička lica mogu da natoče najviše 50 litara goriva dnevno, dok je za preduzeća i poljoprivrednike limit postavljen na 200 litara. Ova ograničenja važe na teritoriji cijele zemlje, uz pojačane kontrole naročito duž autoputeva.

Vlada Crne Gore podigla cijene goriva od pet do 30 centi

Zbog pritiska na snabdijevanje, u sistem distribucije uključena je i vojska. Njena uloga je da obezbijedi stabilnost isporuka i ubrza dopremanje goriva do benzinskih stanica, koje su prethodnih dana bile pod velikim opterećenjem.

Velika potražnja dovela je do toga da su pojedine pumpe, posebno u pograničnim oblastima, ostajale bez goriva, dok su neki operateri još ranije samoinicijativno uveli ograničenja od 30 litara po kupcu.

Cijena goriva raste i u Hrvatskoj

Vozači u Hrvatskoj jutros su se probudili uz novi udarac na džep. Od ponoći na benzinskim pumpama van auto-puteva stupile su na snagu nove, više cijene goriva, dok su već tokom ponjedeljka širom zemlje počele gužve i pojavili se prvi znaci nestašice dizela.

Prema zvaničnoj kalkulaciji, evrodizel sada košta 1,73 evra po litru (poskupljenje od 18 evro centi u odnosu na dosadašnjih 1,55 evra). Evrosuper 95 poskupio je za 12 centi i sada se plaća 1,62 evra po litru.

Najveći skok doživio je plavi dizel, koji je poskupio čak 30 centi i sada košta 1,19 evra po litru. Poskupio je i tečni naftni gas na 1,99 evra, a u plinskim bocama na 2,57 evra.

Vlada je juče, 23. marta, donijela interventne mjere u okviru desetog paketa pomoći kako bi ublažila udarac. Premijer Andrej Plenković i ministar privrede Ante Šušnjar istakli su da bi bez ograničenja trošarina i maloprodajnih marži cijene bile znatno više - evrodizel bi koštao čak 1,86 evra, evrosuper 1,71 evro, a plavi dizel 1,23 evra.

Regulisane cijene važe samo na običnim pumpama, dok se na autoputevima toči po slobodnim, tržišnim cijenama.

Još tokom ponedeljka po podne, dan uoči stupanja na snagu novih cijena, na mnogim benzinskim stanicama počele su da se stvaraju gužve, a na pojedinim mestima dizela jednostavno nije bilo, prenose hrvatski mediji.

U Zagrebu je na poznatoj INA pumpi u Vukovarskoj ulici, nedaleko od Lisinskog, već u kasnim popodnevnim satima stajala obavještenje da nema evrodizela, prenosi Index.hr. Na dva agregata točio se samo Class Premium dizel, i to po ceni običnog. Slične scene zabilježene su u Dugom Selu, Zaprešiću i drugim dijelovima zemlje.

Na jugu Hrvatske, posebno u Konavlima i Splitu, situacija je bila još napetija.

Cijene "divljaju" i u Crnoj Gori i BiH

Vlada Crne Gore formirala je juče nove cene naftnih derivata, prema kojima će od ponoći evrosuper 98 koštati 1,56 evra, evrosuper 95 1,52 evra, evrodizel 1,57 evra, a lož ulje 1,72 evra.

Cijene goriva su od danas više od pet do 30 centi, koliko je poskupjelo lož ulje.

Cijena dizela u BiH kreće su oko 3.30 KM po litru, benzin 2.79 KM, plin 1.49 KM.

Frustracije vozača širom Evrope

Cijene goriva u Austriji nastavljaju naglo da rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama u Beču zabilježen je oštar skok već u ponedeljak u podne, dok su pumpe neposredno pre toga bile gotovo prazne.

Na jednoj pumpi na Girtelu u bečkom okrugu Majdling zabilježen je nagli rast cijene dizela. Cijena je sa 2,129 evra po litru porasla na 2,259 evra u roku od nekoliko sekundi, što predstavlja povećanje od 13 centi.

Za rezervoar od 60 litara to znači dodatni trošak od 7,80 evra.

Na nivou cijele zemlje, prosečna cena dizela već je premašila dva evra po litru, dok je u februaru iznosila oko 1,50 evra.

Taksisti u Beču na ivici

Rast cijena goriva, podstaknut sukobom na Bliskom istoku, sve snažnije pogađa vozače u Beču, a posebno taksiste koji upozoravaju na ozbiljne posledice po svoju egzistenciju.

Od kraja februara, cijene benzina i dizela bilježe nagli skok, što direktno utiče na prihode vozača.

Građani Austrije na društvenim mrežama izražavaju nezadovoljstvo. Pojedini navode da im se više ne isplati da putuju na posao, dok drugi ukazuju na razliku između aktuelnih cena goriva i onih iz 2012. godine, kada je cena bila znatno niža uprkos sličnom nivou cene sirove nafte.

Dizel skočio 12 centi u Njemačkoj

Prema podacima ADAC-a (Njemačkog automobilskog kluba), litar goriva je u petak u prosjeku koštao 2,291 evro na nacionalnom nivou. To je samo 3 centa manje od rekordne cijene prije četiri godine, ubrzo nakon izbijanja rata u Ukrajini, objavila je njemačka novinska agencija (DPA).

Cijena super bezolovnog benzina takođe je nastavila da raste. U petak je litar koštao 2,086 evra, 4,2 centa više nego u srijedu. Međutim, gorivo je i dalje skoro 12 centi ispod rekordne cijene iz marta 2022. godine.

Izvor: euronews.rs