Janša komentarisao izbore: Bilo je nepravilnosti

ATV

24.03.2026

15:59

Lider Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janez Janša izjavio je danas da su parlamentarni izbori održani u nedjelju bili praćeni brojnim nepravilnostima i najavio osporavanje rezultata prijevremenog glasanja.

Janša je, kako prenosi slovenačka novinska agencija STA, na konferenciji za novinare rekao da se nepravilnosti odnose na glasanje poštom i rukovanje glasačkim kutijama, uz tvrdnje da su kutije navodno iznošene sa pojedinih biračkih mjesta.

On je naveo da će SDS iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi osporila rezultate prevremenog glasanja, koje smatra nepouzdanim.

Prema njegovim riječima, problem predstavlja i spajanje biračkih mjesta za više izbornih jedinica tokom prijevremenog glasanja, kao i sumnje u adekvatnu zaštitu glasačkih kutija.

Janša je istakao da se rezultati prijevremenog glasanja značajno razlikuju od onih zabilježenih u nedjelju, posebno kada je riječ o podršci Pokretu Sloboda slovenačkog premijera Roberta Goloba

- Ovaj dio rezultata je sporan. Razlike su toliko velike da rezultat nije vjerodostojan i smatramo da ne bi trebalo da utiče na konačnu raspodjelu mandata - tvrdi Janša.

Dodao je da SDS neće osporavati izbore u cjelini, već će podnositi žalbe lokalnim izbornim komisijama zbog različitih nepravilnosti.

On je takođe naveo da su birački spiskovi zastarjeli i da su pozivi za glasanje slati osobama koje su preminule, dok su pojedini birači u inostranstvu, posebno iz Argentine, navodno ostali bez glasačkih listića, dok su neki u Briselu dobili po dva.

Janša je ukazao i na tehničke probleme, navodeći da je sajt Državne izborne komisije Slovenije više puta padao tokom izborne večeri, što je, kako tvrdi, dovelo do miješanja rezultata i pogrešnog prikazivanja imena izabranih poslanika.

Prema rezultatima, Pokret Sloboda pobijedio je tijesnom razlikom u odnosu na SDS, sa manje od 8.000 glasova prednosti i jednim mandatom više u parlamentu od 90 poslanika.

Treće mjesto zauzima Nova Slovenija (NSi) u koaliciji sa Slovenačkom narodnom strankom (SLS) i Fokusom sa 9,31 odsto glasova, a zatim slijede Socijaldemokrate (SD) i Demokrati sa po 6,7 odsto.

Resni.ca je osvojila 5,55 odsto, a Levica i Vesna imaju 5,51 odsto glasova, javlja Radio-televizija Slovenije (RTV SLO).

Prema trenutnim projekcijama, Pokret Sloboda osvojio je 29 poslaničkih mandata, SDS 28, lista NSi, SLS i Fokus devet, Socijaldemokrate (SD) i Demokrati po šest, Resni.ca pet, kao i Levica i Vesna pet mandata.

Na izborima je učestvovalo 1.185 kandidata na 17 lista, od kojih je 15 bilo prisutno u svih osam izbornih jedinica, za ukupno 90 poslaničkih mjesta.

Prema podacima slovenačke Državne izborne komisije, pravo glasa imalo je 1.695.196 birača, prenosi Tanjug.

