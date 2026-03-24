Nestašica dizela u Hrvatskoj, od ponoći nove cijene

Eurosuper je tako poskupio sa dosadašnjih 1.50 na 1.62 evra po litru, dok eurodizel umjesto dosadašnjih 1.55 od ponoći košta 1.73 evra po litru. Plavi dizel poskupio je sa 0.89 na 1.19 evra po litru.

Porasle su i cijene tečnog naftnog gasa. Gas u rezervoarima poskupio je sa 1.70 na 1.99 evra po kilogramu, a gas u bocama sa 2.40 na 2.57 evra po kilogramu.

Na benzinskim pumpama u popodnevnim časovima počele su veće gužve.

Nestašice dizela

Na nekim benzinskim pumpama pojavio se i problem nestašice dizela, prije svega plavog.

U Zagrebu na Ininoj benzinskoj u Vukovarskoj nedaleko od Lisinskog stoji obavještenje da nema eurodizela, u šta smo se mogli uvjeriti danas nešto prije 18 časova. Na ulazu u benzinsku piše i da se Class Premium dizel toči po cijeni običnog, i to na dva agregata.

Uprkos tome što iz Vlade i naftnih kompanija mole građane da ne stvaraju zalihe, ima i takvih situacija. Čitateljka kaže kako je u Splitu zatekla na benzinskoj iza čovjeka koji je došao sa kombijem punim velikih kanistera i bačvi te točio jedan po jedan. „Stvorio se čep na benzinskoj. Meni je rezervoar bio prazan, inače ne bih čekala. Tako se valjda štedi“, ispričala je čitateljka koja nam je ustupila i fotografiju.

Osam benzinskih već ograničilo prodaju goriva

U Grudama na krajnjem jugu Hrvatske ponestaje goriva, a slični problemi šire se i na druge dijelove zemlje, javlja RTL Danas. Prodaja je ograničena, a kada se zalihe iscrpe, novih isporuka nema.

Na jednoj benzinskoj pumpi u Konavlima ostale su tek dvije i po tone dizela i jedna tona benzina, nakon čega prodaja staje. Predsjednik Udruženja malih distributera goriva Boris Podobnik poručio je za RTL da mali distributeri ne mogu sami nositi teret krize i da očekuju pomoć države.

Slična ograničenja važe i na benzinskim pumpama u Metkoviću, Hrvatskoj Kostajnici, Brezovoj Glavi, Lipovljanima, Lipiku i Glini. Ukupno je pogođeno osam lokacija.

Regulisane cijene ne važe na auto-putevima

Premijer Andrej Plenković (Andrej Plenković) rekao je da bi cijene bez vladinih mjera bile još više. Po tim proračunima, eurodizel bi koštao 1.86 evra, eurosuper 1.71 evro, plavi dizel 1.23 evra, gas u rezervoarima 2.07 evra, a gas u bocama 2.77 evra po kilogramu.

Regulisane cijene važiće samo na benzinskim pumpama van auto-puteva, dok će na auto-putevima cijene biti tržišne.

(Indeks)